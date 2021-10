Wolff : la Formule 1 c’est la Ligue des Champions

Alors que les parties prenantes de la Formule 1 sont sur le point de finaliser les nouvelles unités motrices qui seront utilisées dans le sport à partir de 2025, Toto Wolff a tiré un coup de semonce pour les nouveaux entrants potentiels, affirmant que la F1 est la ligue des champions du sport automobile.

La nouvelle génération de groupes motopropulseurs à utiliser en F1 fait l’objet de discussions depuis un certain temps déjà, et la dernière série de discussions a eu lieu à Monza lors du week-end du GP d’Italie.

Bien qu’il ne soit pas entièrement finalisé, il est bien connu que la nouvelle unité de puissance laissera tomber l’élément MGU-H, qui est considéré comme le composant le plus compliqué.

Cela devrait inciter VW à entrer dans le sport, car ils souhaitaient que ce composant soit éliminé de la future architecture du groupe motopropulseur, dans le but d’avoir plus de centrales électriques adaptées à la route, tout en réduisant les coûts de conception et de production.

Le patron de Mercedes Motorsport, Toto Wolff, dont l’entreprise n’était pas ravie de retirer le MGU-H car elle y a lourdement investi au fil des ans, s’est entretenu avec GPFANS à ce sujet.

« C’est formidable que nous ayons des équipementiers solides qui montrent un intérêt à venir dans notre sport », a-t-il déclaré.

« De toute évidence, aucun de ces grands constructeurs automobiles ne veut entrer et faire face à une situation où ils sont très peu compétitifs », a souligné Wolff, faisant allusion à une autre situation potentielle pour Honda.

« Par conséquent, nous devons mettre en place des systèmes qui atténuent ces très gros risques. »

Cependant, l’Autrichien a averti que les nouveaux arrivants ne devraient pas s’attendre à un succès immédiat dans le sport, car à part Mercedes, tous les autres fournisseurs de groupes motopropulseurs ont initialement eu du mal avec la nouvelle technologie turbo-hybride.

« D’un autre côté, la Formule 1 est la Ligue des champions et personne ne peut s’attendre à entrer dans la Ligue des champions pour la première fois et aller directement en finale et rentrer chez lui avec le plus gros trophée », a-t-il averti.

« Nous sommes là depuis longtemps, nous avons investi beaucoup d’argent, de sueur, de sang et [suffered] terribles résultats pour nous amener là où nous sommes.

« Regardez l’histoire de Mercedes au cours des cinq premières années où nous étions une équipe d’usine, les terribles jours Honda auxquels ils ont été confrontés, les jours Renault », a rappelé Wolff. « Tout le monde a dû se frayer un chemin pour gagner des courses et des championnats.

« C’est un juste équilibre que nous devons trouver afin d’attirer de nouveaux venus en tant que fabricants de groupes motopropulseurs. Tout le monde doit reconnaître que vous ne pouvez pas simplement venir conquérir, vous devez lui laisser le temps », a insisté l’homme Mercedes.

Wolff a poursuivi en expliquant que consacrer de l’argent aux problèmes n’est pas la bonne approche. Le temps et la patience sont les deux principaux ingrédients du succès.

« Dans le passé, c’est ce que de nombreux équipementiers ont mal compris », a-t-il affirmé. « Si vous regardez Toyota, BMW et Honda, tout l’argent, toutes les ressources ne sont pas pertinents si vous ne donnez pas suffisamment de temps au projet.

« Tous ceux qui rejoignent la F1 en tant qu’équipe ou en tant que fabricant de groupes motopropulseurs comprennent mal que cela a besoin de temps. Le fait qu’il ne soit pas facile de gagner rend le sport si attrayant.

L’homme de 49 ans qui travaille chez Mercedes depuis 2013 et au cours de leur séquence de domination totale depuis 2014, a déclaré qu’il restait encore beaucoup de détails à finaliser concernant les unités motrices 2025.

« Nous sommes tous d’accord sur le concept de durabilité à l’avenir, mais ce qui doit être défini, ce sont les détails – les nouveaux arrivants par rapport aux titulaires et divers autres paramètres », a-t-il souligné.

Et de conclure ensuite : « Mais le concept global est clair et nous sommes déjà bien avancés dans les discussions sur la réglementation mais nous n’en sommes pas là. »

Il convient de noter que, malgré l’établissement de la référence du groupe motopropulseur à l’ère du turbo-hybride dès le premier jour, Mercedes traverse une période difficile en 2021, car leurs centrales électriques leaders sur le terrain s’avèrent fragiles, Valtteri Bottas utilisant six moteurs à combustion interne comparés. aux trois autorisés.

Ce fait jette des doutes sur les champions du monde en titre et leur pilote vedette Lewis Hamilton, alors qu’ils repoussent le sérieux défi pour le titre de Red Bull et Max Verstappen. Mercedes devance Red Bull de 23 points, tandis que Verstappen a 12 points d’avance sur Hamilton.