Wolff: le retard de l’aile Bendy laisse la porte ouverte aux manifestations

Le directeur de l’équipe Mercedes F1, Toto Wolff, a mis en garde contre d’éventuelles manifestations et actions en justice si la FIA, l’organe directeur de la Formule 1, n’accélérait pas une répression “ à moitié cuite ” sur les ailes arrière flexibles.

L’Autrichien s’est entretenu avec des journalistes lors du Grand Prix de Monaco jeudi, après que le principal de McLaren, Andreas Seidl, ait déclaré que certains rivaux gagnaient un avantage inacceptable parce que la Fédération internationale de l’automobile (FIA) avait reporté l’action au 15 juin.

«Retarder l’introduction pour quelque raison que ce soit nous laisse dans un vide juridique et laisse la porte ouverte aux protestations», a déclaré Wolff, dont l’équipe a remporté les sept derniers titres pilotes et constructeurs.

«Ce sont probablement deux autres équipes qui sont les plus touchées, peut-être plus, et évidemment une manifestation pourrait aboutir devant l’ICA (Cour d’appel internationale). Et c’est une situation désordonnée et cela peut prendre des semaines avant que nous ayons un résultat », a ajouté Wolff.

Une directive technique a été envoyée aux équipes la semaine dernière pour les informer de nouveaux essais de déformation en charge à introduire au milieu de soupçons que certains contournaient les règles aérodynamiques avec leurs ailes arrière.

Les règles de la Formule 1 stipulent que tous les composants influençant les performances aérodynamiques d’une voiture doivent être solidement fixés et rester immobiles.

Les équipes peuvent courir comme d’habitude lors du Grand Prix de Monaco de ce week-end et de la course suivante en Azerbaïdjan, où une aile qui fléchit sous la vitesse sur la longue et rapide ligne droite peut faire une grande différence.

Le sept fois champion du monde de F1 de Mercedes, Lewis Hamilton, qui mène le Max Verstappen de Red Bull de 14 points après quatre courses, a estimé que l’aile arrière de son rival pourrait valoir six dixièmes de seconde à Bakou.

Wolff a déclaré que la course était dans quatre semaines et qu’il était “ incompréhensible ” qu’une équipe ne puisse pas raidir un aileron arrière d’ici là.

Seidl, dont l’équipe est propulsée par Mercedes, a déclaré aux journalistes qu’il était assez clair ce qui se passait avec les voitures de ses rivaux lors de la course précédente à Barcelone.

Il a dit que McLaren n’avait rien à changer mais que certaines équipes avaient bénéficié de «faire des choses qui, à notre avis, sont clairement contraires au règlement».

“Leur permettre d’avoir un avantage supplémentaire pour quelques courses supplémentaires est clairement une chose avec laquelle nous ne sommes pas du tout d’accord”, a ajouté l’Allemand.

«Nous espérons que la FIA montre une main très forte sur ce point. Ce n’est tout simplement pas acceptable car cela désavantage fortement les équipes qui se conforment à la réglementation. »

Les reportages des médias ont particulièrement pointé du doigt Red Bull, Alfa Romeo et Alpine.

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que son équipe «exploitait ce qui est possible et que nous pensons être juste», mais qu’elle devrait «légèrement adapter» son aile et était satisfaite du délai imparti pour la refonte.

Il doutait que cela ait un grand impact sur le temps au tour.

Laurent Rossi d’Alpine a déclaré que la tenue appartenant à Renault apporterait également des modifications, tandis que Christian Horner de Red Bull a suggéré que l’examen minutieux pourrait bientôt passer à d’autres équipes et à d’autres domaines de leurs voitures.

«Il doit y avoir un délai d’exécution», a-t-il déclaré à propos des nouveaux tests de charge. “Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les pièces soient magiques du jour au lendemain sans que des frais ne soient engagés.” (Reportage par Alan Baldwin)