Wolff : le rythme de Red Bull était juste à un autre niveau

Mercedes possédait les qualifications pour le Grand Prix de Mexico 2021, annexant la première ligne avec Valtteri Bottas en pole et le prétendant au titre Lewis Hamilton à ses côtés, mais cela ne s’est pas amélioré pour eux au grand dam du patron de l’équipe Toto Wolff.

Samedi a été aussi bon que possible pour les champions du monde, dimanche, la course a été dominée par Max Verstappen de Red Bull, en grande partie grâce à lui qui a remporté la course d’accélération de 800 mètres jusqu’au virage 1 et a franchi le sommet devant le peloton, grâce à un travail de freinage étonnant par l’as néerlandais.

Rétrospectivement, Bottas a offert à Verstappen le canal gauche, alors qu’il s’est inexplicablement serré à droite vers son coéquipier après avoir donné un excellent remorquage au Red Bull. Il n’y avait aucune défense apparente du Finlandais.

Wolff l’a noté dans son interview d’après-course avec Sky F1, « Cela ne devrait pas arriver. Nous avions deux voitures devant et semblaient ouvrir la mer pour que Max puisse contourner l’extérieur. La vrille ensuite alors qu’il aurait pu y avoir une troisième ou une quatrième place est pour le moins agaçante.

Les choses ont empiré pour Merc alors que Bottas a été touché dans le virage 1 et envoyé dans une vrille qui a compromis sa course, d’où il a terminé hors des points et même son effort le plus rapide en fin de procédure était futile, car il n’a pas terminé dans le top dix donc n’a pas attrapé le point.

Hamilton était brillant, dit le patron de Mercedes

Pendant ce temps, Hamilton a passé la journée à regarder Verstappen rétrécir au loin tandis que, tard dans la course, Sergio Perez a rempli les rétroviseurs de Mercedes alors que le Mexicain tentait en vain de voler la deuxième place avec la foule locale qui l’aboyait.

Mais Lewis a tenu le coup comme il le pouvait pour prendre la deuxième place, mais le mal a été fait alors que Verstappen a augmenté son avance sur le Britannique à 19 points avec quatre manches restantes, tandis que Red Bull s’est rapproché d’un point de Mercedes dans le championnat des constructeurs de Formule 1 , ils sont arrivés au Mexique avec 23 points d’avance.

Wolff a poursuivi : « Dans l’ensemble, c’est une journée à oublier pour nous. Mais nous devons prendre les points positifs, je pense que Lewis a fait une course brillante avec le matériel qui lui a été donné, s’accrochant comme il l’a fait pour la P2. C’est vraiment le point culminant pour moi aujourd’hui. Il s’agit maintenant de se relever.

« Il faut féliciter Red Bull car le rythme était juste à un autre niveau. Je ne pense pas que nous aurions pu gagner la course même si nous étions restés devant dans le premier virage car ils auraient pu tourner autour des ravitaillements.

« Donc, au final, je pense que pour le championnat de Lewis, c’était la limitation des dégâts, car pour le constructeur Valtteri, la sortie du virage 1 a été très douloureuse.

« Je ne sais pas quoi [Red Bull] s’est trompé en qualifications et le rythme est venu vers nous, mais c’est le rythme que nous avons vu vendredi. C’est pire que ce que nous avions espéré, mais nous devons le prendre au menton », a déploré Wolff.