Wolff : les chefs d’équipe ne devraient pas parler directement au directeur de course

L’accès radio au directeur de course de Formule 1 Michael Masi devrait être limité pour empêcher quiconque de faire pression pour leur équipe ou de faire pression sur lui, a déclaré jeudi le patron de Mercedes, Toto Wolff.

La dernière course de la saison à Abu Dhabi dimanche dernier a vu le patron du Red Bull Christian Horner et Wolff s’entretenir avec passion avec Masi au cours de l’un des moments les plus controversés de l’histoire du sport.

La décision de l’Australien de modifier la procédure de la voiture de sécurité pour permettre un dernier tour de course a coûté à Lewis Hamilton un huitième titre record et a offert une première à Max Verstappen de Red Bull, qui a dépassé son rival à sept virages de la fin.

« Je pense que les chefs d’équipe ne devraient pas parler directement au directeur de course. Ce devrait être les directeurs sportifs », a déclaré Wolff aux journalistes.

« J’irais même un peu plus loin. Je ne pense pas que les directeurs sportifs devraient faire du lobbying auprès du directeur de course ou exercer des pressions.

« Je pense qu’ils devraient pointer du doigt des situations que le directeur de course et ses collègues n’ont peut-être pas repérées, mais pas de lobbying ou de pression. »

Cette année, c’était la première fois que des échanges radio entre les équipes et Masi étaient diffusés, pour donner aux téléspectateurs plus d’informations, et Wolff a déclaré qu’il se reprochait en partie d’avoir pris cette décision avec d’autres patrons.

« C’était bien intentionné, mais je pense que nous avons dépassé les limites… nous avons eu l’opportunité de parler directement au directeur de course et parce que nous nous battons si férocement pour l’intérêt de nos équipes, nous avons tous outrepassé », a-t-il déclaré.

Lors de la course de dimanche, Wolff a déclaré à Masi: « Michael, s’il vous plaît pas de voiture de sécurité, cela interfère avec la course. »

Il a ensuite déclaré, alors que la période de la voiture de sécurité était sur le point de se terminer sans que toutes les voitures doublées ne se soient décrochées : « Nous devons revenir au tour d’avant ». L’Australien a répondu : « Toto, ça s’appelle une course automobile. » (Reportage d’Alan Baldwin)