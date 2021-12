Wolff : Les deux titres de F1 sont grands ouverts, notre mission est claire

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, n’a fait aucune mention de Red Bull, leurs rivaux pour le titre, dans son aperçu du premier Grand Prix d’Arabie saoudite de ce week-end, mettant l’accent sur les performances de son équipe tout en rendant hommage à Sir Frank Williams décédé cette semaine.

La pression du championnat, du type de celle dont a été témoin la glorieuse saison de Formule 1 2021, sur Mercedes est relativement étrangère à Wolff, bien qu’il sache ce qu’est la perte, son intronisation en F1 était avec Williams – autrefois les rois de la F1 – étaient en chute libre au moment de son arrivée sur les lieux.

Par la suite, son parcours pour devenir le patron de l’équipe Mercedes est bien raconté, les titres n’ont pas cessé depuis 2014, tandis que presque tous les records liés à la domination de l’équipe ont été brisés sous la surveillance de Wolff.

Depuis le début des règles actuelles de la F1 turbo-hybride, il n’y a pas eu autant de rapprochement entre deux équipes rivales, avant cela, c’était le pilote Mercedes contre le pilote Mercedes.

S’il y a jamais eu un vrai concours, c’est bien celui-ci et Wolff le sait : « Deux courses à disputer et deux championnats encore à décider. Nous sommes tous ravis d’être toujours dans le combat à ce stade de la saison, c’est un privilège et un témoignage de notre résilience lorsque nous voyons où nous en étions au début de l’été.

« Les deux titres sont grands ouverts, notre mission est claire », a déclaré Wolff.

Cette mission est que pour les deux derniers tours, de cette saison épuisante de 22 tours, Mercedes doit fournir à Lewis Hamilton toutes les munitions qu’ils peuvent rassembler pour une attaque finale sur les huit points d’avance de Max Verstappen de Red Bull, pour renverser la vapeur en l’heure à laquelle les lumières s’éteindront à Abu Dhabi dans deux semaines.

Ce que son équipe peut apporter à la bataille déterminera si Lewis deviendra huit fois champion du monde de F1 ou restera avec sept titres.

La voiture a bien fonctionné et est probablement au meilleur endroit de toute la saison

Également sur la ligne, et bien sûr intrinsèquement partie de la mission est un huitième championnat consécutif des constructeurs F1; où actuellement ils mènent Red Bull de cinq points.

Étant donné que le Brésil, Hamilton et Mercedes ont été imbattables, même lorsqu’ils ont été relégués au fond de la grille pour la course de sprint de Sao Paulo et le lendemain, partant de la course en milieu de peloton, la #44 a écrasé tout le monde, y compris Verstappen.

Puis, pour dominer une semaine plus tard, à Losail, Red Bull devait être très inquiet quoi qu’ils disent d’avoir réduit le déficit de puissance des voitures noires. La réalité était que le combo Hamilton-W12 au Brésil puis au Qatar avait l’air plus puissant que jamais.

Wolff a reconnu : « La dernière fois, nous avons vu une conduite sans faute de Lewis au Qatar, commandant la course du début à la fin, et une solide reprise de Valtteri avant que la malheureuse crevaison ne le fasse sortir de la course.

« La voiture s’est bien comportée récemment et est probablement dans la meilleure position de toute la saison, avec les pilotes confiants pour la pousser à la limite. C’est encourageant pour les courses finales et cela nous donne une forte impulsion pour aller de l’avant.

Djeddah est un circuit urbain rapide bordé de barrières, ce qui signifie que ce sera à haut risque et récompense

Le Grand Prix d’Arabie saoudite est un voyage dans l’inconnu pour les équipes et les pilotes ce week-end, la piste étant terminée dans le compte à rebours de la course.

Wolff s’attend à ce que la nouvelle piste convienne à la Mercedes : « Djeddah est un autre défi complètement nouveau, une toute nouvelle piste à maîtriser et beaucoup de travail a été effectué en coulisses pour s’assurer que nous puissions démarrer dès vendredi parce que autant d’informations que possible au cours de ces premières sessions seront vitales.

«C’est un circuit urbain rapide avec de longues sections à plat et plusieurs virages à grande vitesse, bordé de barrières, ce qui signifie que ce sera un risque et une récompense élevés. Nous sommes plus motivés que jamais et nous nous attendons à être dans la course, nous attendons donc tous avec impatience le premier Grand Prix d’Arabie Saoudite.

En conclusion, Wolff – qui en 2009 a acheté une part de Williams – a rendu hommage au défunt patron légendaire de l’équipe : « Il y a quelques jours à peine, nous avons perdu Sir Frank Williams. Il sera dans toutes nos pensées ce week-end et nous ferons de notre mieux pour livrer une performance à la hauteur de son esprit de course.