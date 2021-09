Wolff : Lewis est concentré sur ce qu’il doit livrer

Le Grand Prix de Russie 2021 est dans quelques jours, l’Autodrom de Sotchi est un bastion de Mercedes depuis 2014, ce qui, selon le patron de l’équipe, Toto Wolff, conviendra à Lewis Hamilton, focalisé sur le laser.

Sept fois champion du monde de F1, Hamilton – à cinq points du leader du championnat Max Verstappen au classement – ​​cherchera à renverser la déception de Monza, et selon Wolff, le Britannique est sur son A-Game.

S’exprimant dans l’aperçu de son équipe du week-end à venir, Wolff a déclaré à propos de leur pilote vedette :

« Quant à Valtteri, il pilote mieux que jamais, comme nous l’avons vu à Monza – et il sera à fond tous les week-ends. Il y a une détermination calme au sujet de l’équipe en ce moment et la fin d’une saison commerciale, se battre pour les championnats, est exactement ce que nous apprécions le plus.

Wolff a également reflété la course en Italie dont on se souviendra toujours pour le carambolage Hamilton-Verstappen : « Après un triplé exigeant et intense, nous sommes revigorés et prêts à partir. La dernière fois à Monza était douce-amère – une performance impressionnante et un bon résultat pour Valtteri mais un sentiment de points manqués pour Lewis, qui avait le potentiel de se battre pour la victoire.

L’Autrichien est optimiste quant aux chances de son équipe d’aller de l’avant : « Ce qui est agréable, c’est que la W12 semble compétitive et qu’avec seulement huit courses à disputer, il est maintenant temps d’utiliser notre expérience et de nous concentrer sur les détails et les processus qui nous permettront de surmonter les ligne.

« Nous sommes impatients de courir à nouveau en Russie, c’est un circuit sur lequel nous avons bien fonctionné au fil des ans et nos deux pilotes ont obtenu d’excellents résultats à Sotchi. Nous espérons continuer notre série de succès en Russie, mais sachez que cette année est une toute autre bête, et nous nous attendons à un autre week-end intense.

« L’année dernière, cette course a été l’une des premières à accueillir de nouveau les fans dans les tribunes et c’était incroyable de ressentir à nouveau la passion et le buzz des foules. Nous venons de bénéficier d’un support fantastique à Spa, Zandvoort et Monza, et ce week-end ne sera pas différent. Notre objectif est d’organiser un week-end solide, en commençant par la FP1 et en construisant une session à la fois », a conclu le patron de l’équipe Mercedes.

Avec huit courses à disputer, Mercedes mène toujours Red Bull au classement des constructeurs de F1 avec 18 points ; de minuscules marges dans ce qui est devenu l’une des saisons de F1 les plus excitantes depuis un certain temps maintenant.

L’élan peut basculer dans les deux sens dans cette seconde moitié de saison, quelque chose que les fans apprécieront après une période de domination de Mercedes de sept ans.