Wolff n’abandonnera pas, traverse “le feu avec la main sur l’épée”

Toto Wolff traversera le “feu avec la main sur l’épée” alors que Mercedes se battra pour conserver les titres mondiaux, catégorique qu’il n’abandonnera pas.

Des questions ont été soulevées quant à savoir si Mercedes croyait toujours que Lewis Hamilton pourrait remporter le titre de champion des pilotes de cette année après que des ordres d’équipe aient été émis en faveur de Valtteri Bottas lors du GP d’Autriche.

Plutôt que d’utiliser le Finlandais comme mitrailleur arrière de Hamilton pour le protéger de Lando Norris en charge, Mercedes a dit à Hamilton de laisser passer Bottas, le laissant ouvert à une attaque de Norris.

Hamilton a terminé P4, sur le podium pour la troisième fois cette saison.

Avec Max Verstappen remportant le grand prix, le Britannique a désormais 32 points de retard sur le pilote Red Bull dans la course au titre mondial.

Wolff est catégorique, ce n’était pas un signe que Mercedes agite le drapeau blanc, et ils ne le feront pas non plus.

“Nous n’abandonnerons jamais un combat”, a-t-il déclaré à Motorsport-Total.com. « C’est la dernière chose que nous faisons.

“Si je dois le faire, vous verrez comment je marche à travers le feu avec la main sur l’épée, ou quoi que vous disiez.”

Il a ajouté : « Le point positif est qu’il reste 14 courses, nous ne sommes qu’à un abandon de Red Bull, rien de plus.

« Et nous avons perdu plus de points que nous n’aurions dû à cause de nos propres erreurs. Alors ça continue. »

Concédant que Mercedes n’avait pas le rythme pour défier le Red Bull Ring, perdant les deux courses consécutives contre Verstappen, Wolff a déclaré que son équipe devait désormais « réconcilier nos efforts dans chaque domaine.

« Lors des deux dernières courses en Autriche ou lors des deux dernières courses, nous n’avions clairement pas les performances dont nous avions besoin pour combattre Red Bull. Et nous en sommes très conscients », a ajouté le joueur de 49 ans.

« Nous n’abandonnerons pas à ce stade de la saison. Nous n’abandonnerons à aucun moment de la saison à moins qu’il ne soit mathématiquement plus possible de gagner ce championnat. »

Mercedes essaie Red Bull de 44 points au championnat des constructeurs.

