Wolff ne s’attend pas à une répétition de “l’incident de Silverstone” alors que les rivaux du titre se partagent à nouveau la première ligne · .

Max Verstappen et Lewis Hamilton se respecteront sur la piste et courront “dur, mais juste” lors du Grand Prix des Pays-Bas de demain, a prédit le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

Les deux principaux prétendants au championnat du monde de cette année s’aligneront sur la première ligne de la grille pour la première fois depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne – le théâtre de leur affrontement controversé au premier tour qui a causé une lourde chute pour Verstappen et Hamilton reçoit une pénalité , mais continuez à gagner.

Mais Wolff ne s’attend pas à voir une répétition des scènes de Silverstone lorsque la paire s’alignera côte à côte au premier rang pour le Grand Prix des Pays-Bas.

“Je pense que les deux protagonistes commenceront plus souvent côte à côte cette saison et je ne pense pas que nous puissions vraiment supposer que cela finira toujours par un incident”, a déclaré Wolff.

«Ils sont tous les deux parmi les meilleurs et ils savent que chaque victoire compte, mais ils le feront juste et carrément, mais dur. Et je pense que, d’une certaine manière, nous devons arrêter de faire référence à l’incident de Silverstone parce que nous allons le faire cinq fois de plus cette année lorsqu’ils se tiendront côte à côte.

Hamilton a raté la pole position de seulement 0,038 seconde après que le DRS de Verstappen n’ait pas réussi à se déployer complètement lors de son dernier tour de qualification. Verstappen devra repousser à la fois Mercedes de Hamilton et Valtteri Bottas tout au long du Grand Prix des Pays-Bas de demain alors que son coéquipier Red Bull Sergio Perez a été éliminé en Q1 et commencera vers l’arrière du peloton.

Mais malgré la force numérique de Mercedes, Wolff a déclaré que Mercedes n’aborderait aucun de ses pilotes sur la meilleure façon d’attaquer le seul Red Bull au début de la course.

“Non, nous ne discuterons pas de la stratégie pour le tour un ou deux”, dit Wolff.

« Les pilotes vont discuter avec leurs ingénieurs respectifs des différentes possibilités de jeux, mais nous n’avons pas besoin de lui rappeler comment piloter ou ce qui est en jeu, car il connaît le mieux. Nous n’allons donc pas aborder cela. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix des Pays-Bas 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :