Wolff n’est pas préoccupé par l’état mental de Valtteri Bottas

Toto Wolff dit que la P3 éloignée de Valtteri Bottas en Espagne n’est pas un signe que mentalement il est hors du jeu, affirmant que son pilote est dans une «bonne place».

Bottas n’a pas réussi à mettre le feu au Grand Prix d’Espagne, perdant la troisième place au départ à Charles Leclerc.

Luttant pour trouver un moyen de contourner la Ferrari, Bottas a perdu du terrain face à Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Il a devancé Leclerc lors de la première manche des arrêts aux stands et, une fois en plein air, s’est facilement forgé un avantage sur le pilote monégasque.

Mais le mal a été fait car il n’a jamais semblé une seule fois que Bottas se battait pour la victoire.

À tel point que Mercedes a donné des ordres d’équipe au Finlandais alors que Hamilton, sur une stratégie à deux arrêts contre celle de Bottas, a facilement rattrapé son coéquipier dans la dernière partie de la course.

Au lieu de simplement lui permettre de passer, Bottas a fait la course sept fois champion du monde pour le poste. Ce fut une très brève bagarre.

Cela n’a cependant eu aucun impact sur la position finale de Bottas, le pilote P3 de la journée, 26 secondes derrière le vainqueur de la course Hamilton.

Le résultat signifiait que tandis que Bottas passait à la troisième place du classement, son écart avec Hamilton était passé à 47 points.

Wolff insiste sur le fait qu’il ne s’inquiète pas de l’état mental de ses pilotes après une nouvelle défaite écrasante.

“Dans l’état mental, je dirais qu’il est très fort et qu’il est bien placé, il continue de marquer”, a déclaré Wolff, cité par GPFans.

«En qualifications, il y avait trois pilotes dans les dixièmes, le week-end avant qu’il ne soit en pole, donc sa vitesse est énorme.

«C’est juste quand les choses tournent mal au départ, ou que vous êtes dans un troupeau de voitures et que vous perdez du temps face aux leaders, c’est fondamentalement un KO.

«Derrière Charles, je ne sais pas combien il a perdu, il le saura mieux, environ 20 secondes, et puis évidemment c’est là que vous êtes, vous êtes au mieux troisième sur la route.

Wolff a déjà précisé que s’il parlera avec Bottas de sa décision d’ignorer les ordres de l’équipe de dimanche, il n’est pas en colère contre son pilote.

Cependant, si les actions de Bottas avaient coûté la victoire à Hamilton, ce serait une histoire très différente.

«Pilotes de course, leurs instincts sont ce qu’ils sont», a-t-il déclaré.

«Nous aurions souhaité que peut-être parce que Lewis était sur une stratégie totalement différente, il serait venu plus vite, mais à la fin, nous avons marqué le résultat.

«Je peux comprendre à Valtteri qu’il a encore eu une journée difficile et que vous êtes ennuyé. Si cela nous avait fait perdre la course, je serais plus critique, mais au final, c’est quelque chose que nous pouvons apprendre.

«Cela va dans les deux sens, et c’est ce dont nous allons discuter, mais dans un esprit de camaraderie.»

