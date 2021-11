Wolff : Nous allons sortir notre moteur épicé pour l’Arabie saoudite

Lewis Hamilton a transformé l’adversité en avantage et est revenu à son meilleur niveau dans la bataille pour le titre de Formule 1 avec Max Verstappen de Red Bull, a déclaré dimanche le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, tout en promettant plus de puissance de feu pour le champion du monde.

« Ils ont réveillé le lion samedi à Interlagos », s’est exclamé l’Autrichien aux journalistes après que Hamilton a remporté le premier Grand Prix du Qatar sur le circuit international de Losail.

La deuxième victoire du Britannique en l’espace de huit jours a réduit l’écart au sommet à huit points après que Verstappen ait réalisé 21 sans-faute lors d’un samedi controversé au Brésil.

Interlagos de Sao Paulo a accueilli une épreuve de sprint, avec des points attribués aux trois premiers le samedi avant l’épreuve principale du dimanche.

Hamilton est passé du premier au dernier rang de la grille pour ce sprint de 100 km, après que l’aileron arrière de sa voiture ait échoué à une inspection technique, mais s’est battu jusqu’à la cinquième place avant qu’une pénalité moteur ne le rétrograde à la 10e place sur la grille pour la course de dimanche.

Il a quand même remporté le Grand Prix, réduisant l’avance de Verstappen à 14 points, puis l’a encore réduit avec une pole pour remporter le drapeau au Qatar, la dernière d’une triple course de week-ends successifs.

Toto : C’est le meilleur de Lewis et nous l’avons vu dans le passé

«Il est absolument dessus. Brutal et de sang-froid », a déclaré Wolff du Britannique, qui a commencé la course de dimanche depuis la pole position et l’a remporté confortablement par 25 secondes. C’est le meilleur de Lewis, et nous l’avons vu dans le passé. Il est juste là.

Il reste deux courses, en Arabie saoudite et à Abu Dhabi, et les espoirs de Hamilton d’un huitième titre record sont de retour et se renforcent.

«Je pense que lorsque l’adversité se produit, cela l’emmène dans un endroit où il est capable de mobiliser des pouvoirs de super-héros. Et c’est l’adversité qui a déclenché cela à Interlagos », a déclaré Wolff.

Hamilton et Mercedes ont passé une grande partie de l’année à dire que Red Bull avait la voiture la plus rapide, mais cela ne semble plus le cas maintenant, Mercedes affichant une vitesse impressionnante en ligne droite.

Le nouveau moteur que Hamilton a récupéré au Brésil n’a pas été utilisé au Qatar, retenu pour le nouveau circuit urbain ultra-rapide d’Arabie saoudite à Djeddah.

« L’Arabie saoudite devrait être une bonne piste pour nous », a déclaré Wolff à la télévision Sky Sports. «Mais nous savons que cette année, lorsque vous pensez que c’est une bonne année, cela peut tourner dans l’autre sens, mais c’est une longue ligne droite.

« Nous allons sortir notre moteur épicé pour l’Arabie saoudite que nous n’avons pas utilisé [in Qatar], a averti Wolff. (Reportage d’Alan Baldwin)

Marquez vous vous-même. C’est Lewis qui s’enfuit ! pic.twitter.com/mr9Cmaq0uU – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 21 novembre 2021