Wolff : Nous sommes prêts à réagir à tout ce qui se présente à nous

Toto Wolff pense que Mercedes est prête à réagir à tout ce qui se présente à lui, alors que l’équipe se rend à Austin pour le Grand Prix Aramco des États-Unis de Formule 1 2021.

Les champions du monde arrivent sur le Circuit des Amériques (COTA) sur la crête d’une vague de performances, car le W12 de l’équipe semble avoir l’avantage sur son homologue Red Bull, le RB16B.

Mercedes a maintenant remporté deux courses d’affilée, avec Lewis Hamilton en Russie et Valtteri Bottas en Turquie ; une série de résultats Le patron de l’équipe, Toto Wolff, est naturellement satisfait, comme il l’a exprimé dans l’avant-première de la course de l’équipe.

« C’était encourageant de voir notre dynamique de performance positive se poursuivre la dernière fois en Turquie », a déclaré Wolff. « Nous n’avons pas remporté de victoires consécutives depuis un petit moment, alors naturellement, l’ambiance est au rendez-vous dans les usines depuis notre retour d’Istanbul.

« Cette victoire de course était également la 200e victoire de Brixworth depuis qu’ils ont commencé leur séquence de victoires en 1997, ce qui est une réalisation remarquable et un témoignage de la passion et du travail acharné de tout le monde chez HPP. »

Wolff a salué la performance impressionnante de Bottas en Turquie et a déclaré : « Istanbul a été une performance dominante de Valtteri dans des conditions difficiles, remportant sa première victoire de la saison. Un sans faute de sa part et il a pris le contrôle de la course dès le début.

« C’est un formidable coup de pouce pour lui et l’équipe à l’approche de la dernière partie de la saison et nous aide à étendre notre avance au classement des constructeurs. »

Hamilton, quant à lui, a eu un week-end exaspérant à Istanbul Park. Bien qu’il se soit qualifié en premier, le Britannique a commencé 11e sur la grille pour avoir pris un moteur à combustion interne supplémentaire, et n’était bon que pour la cinquième place lorsque le drapeau à damier a été agité; perdant ainsi la tête du classement des pilotes pour rivaliser avec Max Verstappen de six points.

Il va sans dire que le « malentendu » entre Hamilton et l’équipe pendant cette course, concernant le moment de l’arrêt aux stands ou si un arrêt était nécessaire en premier lieu, a fait l’objet de nombreuses discussions jusqu’à présent.

Wolff a commenté la course de Hamilton : « Pour Lewis, la vision absolue de la Turquie est qu’il a perdu un point de plus que Max lors de la course précédente en Russie avec un changement de moteur similaire, avec lequel nous pouvons vivre.

« La vision relative lorsque vous êtes dans le feu de l’action est de toujours vouloir une autre position, de marquer plus de points – c’est ce que nous sommes en tant que coureurs et nous ne voudrions pas cette intensité de compétition d’une autre manière. »

L’Autrichien pense que son équipe est prête à relever tous les défis comme il l’a déclaré avec confiance : « Cette saison a eu tellement de rebondissements, nous sommes donc prêts à réagir à tout ce qui nous arrivera ce week-end au Texas.

« Nous sommes ravis d’être de retour à Austin pour la première fois depuis 2019, c’est toujours une étape populaire du calendrier et nous avons hâte de voir tous les fans américains passionnés.

« Le Circuit des Amériques est une piste amusante pour les pilotes », a-t-il poursuivi. « Il y a des virages très rapides et fluides, ainsi que des sections techniques et de bonnes opportunités de dépassement.

« Il y a un peu de tout et c’est une excellente piste pour la course, donc je suis sûr que nous sommes prêts pour un Grand Prix divertissant », a conclu Wolff.

Mercedes se dirige vers la course de ce week-end au COTA, menant Red Bull au classement des constructeurs avec 36 points, tandis que Hamilton est derrière Verstappen de 6 points.