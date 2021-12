Wolff : Nous voulons juste avoir un championnat propre

C’était la guerre à Djeddah, à la manière de la Formule 1, entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au Grand Prix d’Arabie saoudite, une querelle déjà amère qui s’est aggravée lors d’une nuit de controverse et de drame.

Maintenant que la poussière est retombée, nous pouvons compter les coûts ; les chiffres montrent que Red Bull a gravement perdu celui-ci avec Max Verstappen à la deuxième place et Sergio Perez marquant un DNF après s’être écrasé au redémarrage.

Ils ont pris un coup dans le championnat des constructeurs de F1 avec Mercedes augmentant leur avance de cinq points avant la course de la nuit dernière à 28 points.

Dans le même temps, l’avance de huit points de Verstappen dans la course au titre des pilotes de F1 est désormais « zéro », mais le fait qu’il a remporté neuf courses, un de plus que son rival, signifie qu’il mène le championnat avec un à faire, ce qui signifie également Max doit terminer devant Lewis lors de la finale à Abu Dhabi dimanche pour être champion ou ni lui ni Lewis n’atteindront la ligne d’arrivée, où l’as néerlandais l’emportera.

Cela déclenche immédiatement des comparaisons d’une querelle tout aussi amère entre Ayrton Senna et Alain Prost lorsque, lors du Grand Prix du Japon 1990, alors que les lumières s’éteignaient, le Brésilien s’est délibérément engagé dans Prost en entrant dans le virage 1 de Suzuka, envoyant la Ferrari dans la poussière et à l’extérieur. de la course avec la McLaren en remorque. C’était moche.

Un tel scénario pour décider de la course au titre de cette année entre Hamilton et Verstappen n’est pas ce que le patron de Mercedes Toto Wolff veut dans cette querelle entre un pilote qui ne se soucie pas de s’écraser sur sa croisade pour être appelé champion du monde de F1 pour la première fois contre l’autre, qui doit éviter de s’écraser à tout prix, s’il veut revendiquer un huitième titre F1 sans précédent.

Wolff : Que le meilleur gagne et si c’est Max à la fin, je suis en paix avec ça mais il faut juste que ce soit une course juste

S’exprimant après une course qui s’est poursuivie tôt lundi matin grâce aux commissaires de course ayant eu un mot avec les deux prétendants au titre, Wolff a déclaré aux journalistes à Djeddah : « C’est plus la conduite qui doit être évaluée et examinée, c’est dur, très dur, peut-être ‘sur la ligne’ dur.

« Nous voulons juste avoir un championnat propre, que le meilleur gagne et si c’est Max à la fin, je suis en paix avec ça, mais il faut juste que ce soit une course juste. »

Aucun des deux pilotes n’a été impeccable dans la nuit, tandis que Valtteri Bottas a brandi de manière flagrante Verstappen, lorsque la première occasion de ravitaillement s’est présentée sous la voiture de sécurité, n’aurait pas bien fonctionné avec les Bulls.

Quoi qu’il en soit, Hamilton avait les munitions pour remporter cette course, ce qui était évident une fois qu’il l’avait dépassé et qu’il avait remporté la victoire avec onze secondes d’avance. Si ce n’était pas au tour 42, cela aurait certainement été quelques tours plus tard dans la course de 50 tours.

C’était à nouveau le Brésil et le Qatar pour l’incroyable 103e victoire d’Hamilton en Grand Prix. Il a maintenant remporté des courses de F1 sur 31 circuits différents, le circuit de la corniche de Jeddah étant désormais ajouté à cette liste.

Seul le temps nous dira si le Grand Prix d’Abu Dhabi livre un digne champion ou un scélérat

Wolff ne tarit pas d’éloges sur Lewis : « Je pense qu’il le méritait, il aurait pu sortir plusieurs fois avec un aileron avant cassé. Je ne veux pas avoir de linge sale ici, mais ce n’était pas… c’était spectaculaire, mais ce n’était pas une bonne course.

Du fait que Verstappen le gagnera s’il y a un abandon pour les deux, Wolff a déclaré : « Il a plus de victoires, donc je pense que c’est toujours un avantage mais je ne dis rien qui ait des conséquences. Je pense qu’il est juste important d’avoir une grande, grande course pour la fin de la saison, deux pilotes fantastiques s’affrontant.

Prost et Senna étaient deux pilotes fantastiques qui s’affrontaient, mais parfois, lorsque l’aiguille est chauffée à blanc, la visière se ferme et la brume rouge descend.

Seul le temps nous dira si le Grand Prix d’Abu Dhabi livrera un champion digne ou un canaille. Regardez cet espace le 12 décembre, lors de ce qui devrait être une belle soirée sur le splendide circuit de Yas Marina.