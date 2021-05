Wolff: “ Nous voulons prouver que vous ne pouvez pas nous ralentir ”

Toto Wolff a déclaré que Mercedes accueillait les défis et les obstacles lancés, car cela offrait à l’équipe qui conquiert une nouvelle motivation pour réussir.

Mercedes a remporté chaque pièce d’argenterie disponible depuis le début de l’ère du turbo hybride en 2014, bien que ce record semble être menacé par Max Verstappen et Red Bull au cours de la dernière année de ces réglementations.

Mais alors que les nouvelles réglementations – et aussi les changements aérodynamiques apportés avant la campagne 2021 – peuvent être considérées comme des tentatives actives pour arrêter la domination de Mercedes, Wolff dit que cela rend les Flèches d’argent encore plus motivées pour continuer à gagner.

Le travail est terminé. 🧰🛠 En avant et en haut à partir d’ici. Tous les yeux sont rivés sur Bakou pour revenir plus intelligemment et plus fort 💪 pic.twitter.com/VkhOSMj64o – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 27 mai 2021

«Il est difficile de motiver une équipe qui a eu autant de succès à être encore meilleure chaque année», a déclaré Wolff dans une interview avec Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Vous pouvez le voir dans d’autres sports également. Vous devez toujours vous demander quel est le nouvel objectif.

«Le prochain changement de règle… cela aide énormément. Nous voulons prouver à travers les changements que vous ne pouvez pas nous ralentir. Nous avons réussi depuis 2014 à continuer à concourir et à gagner des titres en 2017 et 2019 malgré tous les changements de règles.

«Même pour cette année, il y a eu un autre changement [to the regulations] dans le but de changer l’ordre du classement.

«Ils nous coûtent beaucoup de performances en termes absolus et surtout par rapport aux autres équipes. Nous avons perdu environ cinq dixièmes de seconde, voire plus, par tour.

“C’est un fait. Je comprends que le détenteur des droits de Formule 1 a toujours intérêt à offrir un championnat aussi compétitif que possible.

«Ce n’est bon pour personne que la même équipe avec le même pilote domine pendant des années. La Formule 1, comme tout sport de haut niveau, a besoin de variabilité et d’imprévisibilité.

«Ce serait mieux si le championnat du monde était décidé par une différence d’un point dans la dernière course.

«Nous prenons cette tentative pour nous ralentir de manière sportive. Nous devons maintenant en tirer le meilleur parti. D’une certaine manière, nous en avions besoin pour pouvoir nous fixer de nouveaux objectifs. »

À l’approche de la sixième manche à Bakou, Mercedes se retrouve derrière Red Bull, bien que de peu, dans les deux championnats du monde.

