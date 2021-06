Wolff plaisantait sur la décision d’hiver Bottas/Russell

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il “jouait simplement” à retarder une décision sur Valtteri Bottas et George Russell jusqu’à l’hiver.

L’avenir de Bottas et Russell est tous les deux dans l’air, Mercedes décidant lequel choisir pour un siège avec eux pour la saison 2022.

Les rumeurs selon lesquelles Russell remplacerait Bottas n’ont de nouveau augmenté qu’après un autre week-end médiocre du Finlandais au Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais Wolff a déclaré vendredi soir lors de la dernière manche en France que cela pourrait être l’hiver avant qu’une décision finale ne soit prise.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

“Cela pourrait être quelque part en hiver, je pense”, a déclaré Wolff aux journalistes.

« Mais je ne sais pas si c’est en décembre, janvier ou février.

« Il est fort possible [we wait that long] car nous avons toujours été engagés et fidèles aux chauffeurs. Et c’est ce que nous faisons.

Cependant, Wolff a maintenant dit à Sky Italia qu’il déconnait et pense que l’hiver est en fait trop tard pour résoudre le problème.

“Je jouais juste”, a déclaré Wolff. « Nous n’attendons pas décembre. C’est trop tard.”

Lorsqu’on lui a demandé si quelque chose pouvait être annoncé dès Silverstone en juillet, il a répondu : « Trop tôt. Quelque chose de bien pour Monza [perhaps], pour que vous ayez une belle histoire par exemple.

Plus à venir…

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !