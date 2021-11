Wolff : Plus vous gagnez, plus les gens encouragent l’outsider

Toto Wolff, patron de l’équipe la plus titrée de l’histoire du sport – Mercedes – ne ressent aucune pression alors que le combat pour le titre 2021 devient très sérieux et que les fans soutiennent leurs rivaux.

Son ascension d’un investisseur enthousiaste dans Williams à la direction de l’empire du sport automobile Mercedes a été fulgurante.

Il y a un peu plus de dix ans, Wolff était à peine connu. Aujourd’hui, il est connu pour avoir guidé Lewis Hamilton vers six de ses sept titres mondiaux de F1, tandis que l’équipe qu’il dirige a remporté sept titres mondiaux consécutifs des constructeurs de F1.

Ce fut une course sans précédent au cours de laquelle une décennie de statistiques de F1 a été principalement peinte en argent (et en noir ces derniers temps) de Mercedes, l’équipe dirigée par Wolff depuis le début de 2013.

Mais cette saison, alors qu’ils cherchent un remarquable huitième titre consécutif, et Hamilton aussi, ils font face à leur bataille la plus puissante pour ces plus hautes distinctions. Red Bull et Honda ont produit un challenger de championnat pour Max Verstappen et le Néerlandais tient ses promesses.

Dans ces montagnes russes d’une saison, avec la pression comme jamais auparavant, cela n’a pas été une croisière familière vers le titre; Mercedes et Lewis ne sont pas des paris sûrs cette fois-ci, le patron de Red Bull, Christian Horner, suggérant que Wolff commence à ressentir la chaleur.

S’exprimant dans une longue interview avec Sportsmail, Wolff a minimisé les commentaires de son patron d’équipe rivale : « Ce que Christian dit à propos de moi ressentant de la pression ? Non pas du tout. J’ai l’impression qu’il est l’un des protagonistes d’une pantomime, faisant partie du casting de F1, et pour moi en tant que partie prenante, en tant que propriétaire d’équipe, c’est formidable qu’il crée ce genre d’histoires.

« Mais ce n’est pas pertinent. Les gens ont un micro devant eux ou une caméra sur eux et ils commencent à se comporter comme de petits acteurs, comme à Hollywood. C’est très bien qu’ils remplissent les blancs et en fassent la pantomime. C’est bon pour le sport et bon pour Netflix car ils veulent représenter les gens, pas seulement le chronomètre.

« Les gens se sont rendu compte qu’ils étaient cités s’ils disaient des choses controversées. Cela leur donne du temps médiatique, cela leur donne une image dans les journaux.

«À bien des égards, nous retournons à nos racines parce que ce que Bernie Ecclestone a créé à l’époque était la course et le savon.[opera]. Et quand il n’y avait pas assez de courses, il faisait du savon, il était toujours bon pour un titre. Alors on y retourne. Mais je ne m’y laisse pas entraîner. Je trouve ça amusant, mais ça ne me touche pas.

Fait intéressant, Wolff dit qu’il a ressenti beaucoup plus de pression dans sa vie qu’il n’en ressent maintenant, révélant le tourment de perdre son père à un jeune âge : championnat de F1 – n’est pas sur la balance. Le stress mental de cela ne fait même pas bouger l’aiguille pour moi.

« Par rapport à mon enfance, mon adolescence, les combats que j’ai dû traverser, c’est juste amusant car ce qui s’est passé au début de ma vie a laissé des cicatrices permanentes.

« Ce n’était pas seulement la perte de mon père. Mon père a été très malade pendant 10 ans avec une tumeur au cerveau. Dès le premier instant, je me souviens qu’il était malade jusqu’à sa mort à l’adolescence et nous n’avions, littéralement, pas d’argent. Il ne pouvait pas travailler. Cela a changé sa personnalité.

«Je me souviens à 14 ans avoir pensé que je voulais être responsable de moi-même, je ne voulais dépendre de personne, je savais que je ne pouvais compter sur personne. Chacun a son histoire. Je ne demande pas de sympathie. Tout le monde a des difficultés mais par rapport à mon travail de chef d’équipe… ça me hante toujours.

« Je me réveille encore en rêvant que j’étais seul. C’est un rêve que j’ai depuis que je suis enfant. Cela peut arriver à tout moment. Ce n’est pas une question de pression, pas de travail. Nous discutons de santé mentale ces jours-ci et les gens voient que vous réussissez et pensent que tout doit bien se passer, mais vous voulez leur dire – moi aussi. Vous n’êtes pas seul avec ça. La cicatrice ne disparaît jamais.

«C’est donc ce qui motive mon ambition. Je dessine toujours dessus tout le temps. D’après mon expérience, de nombreuses personnes qui réussissent – dans les affaires, les médecins, les avocats – beaucoup d’entre elles ont été humiliées, ont été traumatisées tôt dans leur vie », a ajouté Wolff, qui, à 49 ans, serait un demi-milliardaire.

L’as up a été Lewis Hamilton, car Wolff et Niki Lauda ont convaincu le pilote McLaren de rejoindre le projet qui n’avait pas encore montré son véritable potentiel.

Hamilton a signé malgré le tollé de la plupart des experts britanniques qui ont remis en question sa décision de quitter la grande équipe, dirigée par Ron Dennis, pour l’opération Mercedes qui était la start-up de l’époque.

Wolff n’a que des éloges pour Hamilton : « Je pense que Lewis n’est pas aussi bien considéré ici qu’il devrait l’être, mais pour de nombreuses raisons. Il a eu beaucoup de succès immédiatement avec McLaren, et l’histoire de sa vie antérieure, les difficultés financières, le racisme auquel il a été exposé, n’a jamais été aux yeux du public.

« Les gens n’ont pas vu ça. Ce qu’ils ont vu, c’est un jeune homme qui entre en F1 et qui réussit dès le départ. Et parce que c’est aussi une personne extravagante qui polarise davantage. Les gens ne peuvent pas y faire face.

« Y a-t-il aussi un racisme fondamental dans le monde ? Il y a peut-être. Mais je pense que plus important encore, nous perdons tous plus que nous ne gagnons, chaque jour, et il est alors très difficile pour les gens de faire face à une personne qu’ils pensent avoir tout, qui gagne tout le temps. Plus vous gagnez, plus les gens encouragent l’opprimé.

«Ce n’est que lorsqu’il prendra sa retraite, je pense, que les gens comprendront l’ampleur de ses réalisations. Les gens qui disent qu’ils pourraient être champions du monde dans la voiture de Lewis — eh bien, pourquoi n’êtes-vous pas dans cette voiture ? Pourquoi est-il passé de McLaren à Mercedes en 2013 ? C’était un geste audacieux. Il y a des exemples, même maintenant, de gens qui sont allés chercher l’argent plutôt que la voiture.

« Fernando Alonso est, sans aucun doute, l’un des meilleurs pilotes de F1 à avoir couru. Déjà. C’est décevant pour le sport qu’il n’ait pas plus de deux titres à son actif. Mais il s’agit de savoir que vous faites partie du système solaire, vous n’êtes pas le soleil.

« Certains conducteurs sont mal avisés, ils sont sous les projecteurs des médias et ils commencent à croire qu’ils sont le soleil. Et tu ne l’es pas. Aucun de nous ne l’est. Nous sommes tous des satellites, nous sommes les planètes qui tournent », songea Wolff.

Le patron de l’équipe Mercedes a expliqué ce qu’il faut pour être un top gun sur la grille de F1 : « Vous ne pouvez pas être un pilote de Formule 1 maintenant et être inintelligent. Il existe de nombreux exemples où un grand talent a échoué parce qu’il manquait d’intelligence. Certains qui ne sont même pas entrés en F1.

« Dans ma carrière de coureur junior, il y en avait un ou deux qui avaient définitivement les compétences mais ne comprenaient pas l’environnement général. L’un travaille dans les karts maintenant en tant que mécanicien. Il aime toujours son travail, mais je pense qu’il aurait dû être le plus grand pilote autrichien. Il y avait un gars incroyable qui battait Lewis mais qui s’est drogué.

« Aujourd’hui, pour devenir pilote de F1, vous ne pouvez laisser aucun blanc. Il ne s’agit pas seulement de rouler vite. Il faut être un peu casse-cou, mais le courage n’est pas tout. Vous devez être tellement plus complet, en tant que pilote, athlète et personnalité.

« Il faut être intelligent pour s’engager dans toutes les discussions, il faut être socialement intelligent pour jouer le paddock, les faiseurs d’opinion, les décideurs, pour jouer ça à votre avantage.

« Même les gens les plus durs, ceux qui dirigent la série, les chefs d’équipe, sont toujours humains. Les meilleurs pilotes savent manœuvrer sur le terrain, même dès les premières années. C’est l’intelligence sociale. Ils ne manquent jamais ces opportunités. Seuls les pilotes polyvalents atteindront le sommet.

« Quand vous parlez à Lewis ou à Max, lorsque vous parlez à Sebastian Vettel, vous seriez surpris de voir à quel point ils sont allumés. Pas des diplômes de l’Université d’Oxford mais juste intelligent. Il n’y a plus aucune chance de vivre la vie de James Hunt. Les gens sont sidérés de voir à quel point Lewis est parfois intelligent.

De toute évidence, Wolff respecte ses rivaux, Verstappen en particulier, qui a grandi avec la stature et mène désormais la course au titre F1 de 12 points avec cinq courses à disputer. Tous les signes indiquent que celui-ci ira jusqu’au bout, la première fois en près d’une décennie, Mercedes n’est pas certaine de l’un ou l’autre titre à ce stade de la saison.

Dans la perspective d’un mois décisif et un peu, Wolff a déclaré : « Si cela devait arriver au scénario de la dernière course à Abu Dhabi et qu’ils devaient se battre pour le titre, celui qui est devant va absolument essayer faire la même chose que dans les années Senna-Prost.

Le décor est planté pour un métal plus tordu entre la paire Mercedes et Red Bull, qui ont déjà eu des incidents majeurs au Grand Prix de Grande-Bretagne et au Grand Prix d’Italie.

Wolff a réfléchi : « Que s’est-il passé à Monza ? Verstappen a éliminé Lewis car il était sur le point de dépasser et il était plus rapide. Et c’est tout à fait compréhensible. Si vous courez pour le championnat et que vous le voyez disparaître parce que l’autre gars vous dépasse, quel outil avez-vous à part celui qui s’assure qu’il ne peut pas dépasser ? On l’a vu avec Schumacher et Villeneuve, on l’a vu avec Senna et Prost deux fois.

«Je ne donnerais jamais l’instruction de percuter quelqu’un d’autre, mais s’ils se rendent à cette dernière course et que celui qui est devant remporte le championnat, ils se feront la course, durement. Je ne pense pas que vous puissiez le contrôler et je ne pense pas que vous vouliez le contrôler parce que ce sont les gladiateurs dans leurs machines.

« C’est ce qui rend ce sport si intéressant parce que c’est ancré dans notre nature que nous n’aimons pas la confrontation et puis on est intrigué de voir comment cette relation se déroule.

« S’ils s’écrasent, vont-ils s’affronter ? Que vont-ils dire ? Vont-ils se regarder dans les yeux ? Nous n’interférerions pas. La relation est réglée entre les individus.

« Je repense à Silverstone. Notre point de vue est celui d’un Verstappen trop agressif, qui a été trop agressif pendant longtemps mais s’en est toujours tiré d’affaire, qui s’est ensuite retrouvé dans le mur. Nous pensons qu’il aurait dû laisser de l’espace.

« Nous l’avons vu s’écraser, ce qui était difficile, mais il est sorti de la voiture et nous avons entendu à plusieurs reprises qu’il allait bien, qu’il avait été envoyé à l’hôpital pour des contrôles de précaution mais qu’il allait bien – et cela venait des hauts responsables de Red Bull.

« Pendant ce temps, nous avons enfin à nouveau gagné une course, à Silverstone, avec Lewis Hamilton, devant une grande foule britannique, contre toute attente. Nous étions donc super heureux. Nous avons gagné 25 points sur notre principal rival. Mais du point de vue de Red Bull, ils pensent qu’ils avaient raison, ils voient leur chauffeur entrer dans le mur et l’entendre à la radio, souffrir – ce que nous n’avons pas entendu – avec un impact immense.

«Vous avez perdu 25 points, ce qui est désastreux pour votre campagne, puis votre chauffeur est hospitalisé et ne se sent pas bien avec un impact de 50G, puis vous voyez Mercedes célébrer avec exubérance. Donc tu penses que ce n’est pas bien. Aurions-nous pu faire mieux ? Célébrations en sourdine ? Non. Les gens voient toujours les choses en noir et blanc. J’ai raison, tu as tort. Ils ne comprennent pas.

« Ensuite, nous allons à Monza. Alors qu’est-ce qui est pire ? Un impact 50G, ou une voiture sur la tête ? Écoutez, les deux sont repartis indemnes. C’était la conséquence, si bien, nous avançons.

« Lewis n’a jamais joué le cygne mourant, et nous n’avons jamais dit qu’il était gravement blessé. Et cela peut arriver lorsqu’une voiture de course de 750 kg se retrouve sur votre tête, même pour une courte période. Il avait la nuque ou le corps raide. Mais c’est pourquoi ils sont bien payés.

« Un joueur de pantomime chez Red Bull a estimé qu’il avait besoin de commenter et a déclaré que Lewis était assez bien pour aller au Met Gala. Mais nous n’avons pas dit qu’il était gravement blessé. C’était juste un autre titre créé », a expliqué Wolff.

La 18e manche du Championnat du monde de Formule 1 2021 se déroule ce week-end avec le Grand Prix du Mexique dimanche.