Wolff : Red Bull a mérité sa victoire au Texas

Lewis Hamilton l’a bien compris dès le départ, en partant de la deuxième place sur la grille pour prendre la tête du Grand Prix des États-Unis dès le virage 1, ce qui s’est passé par la suite était un concours captivant que Max Verstappen a finalement remporté, mais de justesse.

Ce fut une course du chat et de la souris à partir du moment où Hamilton a pris la tête, alors que les prétendants au titre ont tout tiré de leurs voitures d’une manière que leurs ailiers ne pouvaient égaler. C’est vraiment une bataille entre les deux pilotes numéro un de l’équipe de tête, Lewis et Max, actuellement les deux meilleurs pilotes de la planète.

Après avoir abandonné les hauteurs, Verstappen est resté calme et a facilement gardé Hamilton dans sa ligne de mire, mais pour sortir de l’impasse, il a fallu un appel stratégique de Red Bull pour s’arrêter tôt et prendre la tête avec un dégagement impressionnant qui leur a permis de reprendre la tête et de un contrôle étendu de la course.

En effet, ils ont opposé Sergio Perez plus tôt que prévu pour forcer Mercedes à opposer Hamilton. Il y avait une réflexion rapide et intelligente dans le garage Red Bull.

C’était un pari à ce moment-là de la course. Hamilton est resté plusieurs tours de plus et avec du caoutchouc frais a commencé à traquer le leader avec les deux ou trois derniers tours qui devraient être décisifs. Ils l’étaient, mais pas pour le pilote Mercedes qui a réduit l’écart avec Verstappen devant, mais les turbulences et la chaleur du Bull chassé étaient trop importantes malgré les pneus plus frais.

Verstappen, quant à lui, a été magistral dans sa défense, tirant le meilleur parti des pneus plus anciens pour s’accrocher à une belle victoire, parmi ses meilleurs assurément. Ces deux derniers tours sont dignes d’une montre alors qu’il a mené la Red Bull à une victoire d’une seconde, un tour de plus et cela aurait pu être très différent. Les maths étaient au rendez-vous.

À tel point que le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a été impressionné et a déclaré aux journalistes après la course : « Je pense que c’était des jeux de stratégie intéressants et de superbes courses. A la fin, on a cru l’avoir reniflé mais ça n’a pas suffi, dès qu’on s’approche de l’autre voiture c’est difficile.

«Ils ont opté pour un premier arrêt super agressif. C’était audacieux, nous l’avons fait à Bahreïn. Ils l’ont ensuite couvert dans le deuxième relais et nous avons pensé que c’était suffisant pour les obtenir, mais ils méritaient de gagner.

C’était une victoire très importante dans le cadre de la course au titre, puisque Verstappen a doublé son avance sur Hamilton à 12 points, après 17 courses et cinq à disputer. Mercedes n’a jamais été dans cette situation de poursuite auparavant.

Wolff a poursuivi : « La voiture n’était tout simplement pas assez rapide sur les médiums. Je pense que nous avons très bien commencé vendredi, sommes sortis un peu de la piste et avons récupéré en course, pour nous, la deuxième place est meilleure que ce à quoi je m’attendais.

« Vous pouviez voir les différentes stratégies. Une équipe qui a opté pour le dégagement par nécessité, et un geste très, comment puis-je dire, courageux, car c’était très tôt. Et la deuxième fois encore à leur avantage.

« Particulièrement dans le dernier relais, vous pouviez voir que [Verstappen] avait appris dès le deuxième relais à ne pas endommager les pneus trop tôt car il lui restait quelque chose à la fin. Nous étions juste en retrait parce que la voiture n’était pas assez rapide lors du premier relais sur le médium.

Wolff vingt pour expliquer qu’il n’y avait pas de meilleure option : avec un arrêt anticipé. À un certain stade, vous êtes tout simplement trop lent et vous perdez trop de temps.

« C’était la situation au deuxième arrêt où nous n’avions pas la pression de Sergio, mais nous devions simplement nous arrêter parce qu’il allait trop lentement. C’est toujours un équilibre entre créer un décalage des pneus tout en ne perdant pas trop de terrain.

Quant à Hamilton, Wolff était généralement plein d’éloges : « Il a amené la voiture, est resté calme même s’il avait 6,5 secondes et, au deuxième arrêt, 8,5 secondes à Max. Il l’a amené, a augmenté le rythme, et à un certain stade, il y avait juste une énorme différence, et cela a été brillamment exécuté.

« Juste pas assez près à la fin. Quand vous suivez une voiture, vous commencez à souffrir un peu, et je pense que si nous aurions eu peut-être deux tours de plus, qui sait ? Mais c’est ce que c’est, et vous devez féliciter Red Bull pour leurs arrêts », a ajouté Wolff.

Mercedes mène toujours le classement des constructeurs F1 2021 de 23 points mais laissera Austin blessé. Dimanche.

