Wolff : Red Bull doit atténuer les attaques personnelles

Toto Wolff a appelé Red Bull à changer de langage, affirmant que leurs attaques personnelles contre Lewis Hamilton n’avaient “pas été vues dans ce sport auparavant”.

La rivalité entre Red Bull et Mercedes, Lewis Hamilton et Max Verstappen, a atteint son paroxysme au Grand Prix de Grande-Bretagne lorsque les protagonistes du titre se sont enchevêtrés.

Se battant pour la position sur l’ouverture, Hamilton a tenté de dépasser Verstappen à l’intérieur à Copse, connecté avec la roue arrière du Red Bull, et a envoyé Verstappen voler dans la barrière de pneus.

Le Néerlandais a été meurtri et battu, souffrant d’une douleur au cou, et son RB16B a été détruit. Avec un impact de 51G et un crash qui, selon Helmut Marko, n’aurait pas survécu à une “personne normale”, Red Bull fulmine.

L’équipe a appelé à des sanctions contre le “sale” Hamilton, Christian Horner soulignant qu’il avait mis “un concurrent, Dieu merci indemne, à l’hôpital”.

Mais alors que Wolff comprend les émotions de Red Bull, il les a appelés à reculer dans leur rhétorique.

“Je pense que vous pouvez comprendre que du point de vue des concurrents, la situation était bouleversante”, a-t-il déclaré en exclusivité à Motorsport.com. “Je peux comprendre cela.

“Néanmoins, le langage utilisé, et le rendant si personnel, était un niveau que nous n’avions jamais vu dans ce sport auparavant.”

Il a ajouté : « Je pense qu’une fois que les émotions seront tombées, nous essaierons de restaurer notre relation professionnelle pour le bien de la Formule 1, mais au-delà, il n’y a pas eu de discussions, et ce n’est pas nécessaire.

«Je pense que la controverse et la polarisation sont un bon récit et un bon contenu pour le sport. Là où cela dégénère en animosités personnelles, c’est là que vous dépassez la cible. Mais encore une fois, tout le monde doit juger comment il veut le faire.

Quant à Hamilton, le patron du sport automobile de Mercedes a déclaré que son chauffeur, qui aurait contacté Verstappen lundi, se porte bien.

“Je pense qu’il est assez détendu à ce sujet, honnêtement”, a déclaré Wolff. “C’est une histoire très polarisante, et certains des commentaires qui ont été faits étaient très personnels et ont probablement enflammé davantage la situation. Mais dans l’ensemble, il est bon.

La victoire de dimanche au GP de Grande-Bretagne pour Hamilton signifie que le Britannique n’a plus que huit points de retard sur Verstappen dans la course au titre du championnat des pilotes 2021.

“Le championnat est encore un long chemin à parcourir, et il y a beaucoup, beaucoup de points à marquer”, a conclu Wolff.

« Nous avons juste besoin de nous regarder et d’essayer de regagner des performances afin de nous battre sur un rythme pur pour les victoires en course. La controverse est plus une chose externe et non quelque chose que nous percevons comme ayant un impact sur l’organisation en interne. »