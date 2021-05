Wolff: Red Bull est l’équipe à battre à Monaco

Avant le week-end du Grand Prix de Monaco, le patron de Mercedes Toto Wolff semble avoir joué le “Miroir, miroir sur le mur qui a la voiture la plus rapide de tous?” jeu et la réponse doit être venue… Red Bull!

Toujours soucieux de minimiser les chances de son équipe malgré qu’ils se lancent à chaque course avec l’étiquette des favoris apposée en permanence sur leur garage, Wolff a peut-être raison cette fois car tout indique que les Red Bulls seront puissants autour du circuit essentiel de Monte-Carlo. .

Dernière fois au Grand Prix d’Espagne, Max Verstappen a survolé le dernier quart monégasque du Circuit de Barcelone, un avertissement qui n’est pas passé inaperçu par leurs rivaux.

À l’approche du Grand Prix de Monaco de ce week-end, Wolff a déclaré dans son aperçu de l’équipe: «Monaco est une piste à fort appui et nous savons que c’est une force clé de Red Bull. Ils ont été très rapides dans le troisième secteur en Espagne et c’est souvent une bonne indication d’une bonne performance à Monaco.

«Il n’y a vraiment pas de course comme celle-ci et elle a été énormément ratée l’année dernière – nous avons hâte d’être de retour en action dans les rues de Monte-Carlo! C’est un week-end unique et intense pour les pilotes et l’équipe, sans marge d’erreur. Ça met le feu sous ton cul, et on adore le défi!

«Nous abordons le week-end en sachant qu’ils sont l’équipe à battre, tout en sachant que nous ferons également face à une forte concurrence de la part de certaines autres équipes. Mais, tout comme la saison jusqu’à présent, nous apprécions la chasse », a ajouté Wolff.

Alors qu’il essaie de faire tourner le concours, après quatre tours, il est difficile de les voir comme des chasseurs lorsque Hamilton mène le classement du championnat des pilotes de F1 par 14 points sur Verstappen et Mercedes en tête du classement des constructeurs de F1 par 29 points.