Wolff: Red Bull semble avoir l’avantage en ce moment

Mercedes a peut-être remporté la première manche du Championnat du monde de Formule 1 2021, mais le patron de l’équipe, Toto Wolff, se méfie de ce qui l’attend dans le Grand Prix d’Émilie-Romagne de ce week-end à Imola, convaincu que ses plus proches rivaux sont en fait en avance sur son équipe.

Le «Duel dans le désert», comme le dit Wolff, n’était en aucun cas le galop habituel des champions du monde alors qu’ils affrontaient une équipe Red Bull très chargée dirigée par Max Verstappen.

Il a fallu le génie de leur pitwall pour se combiner avec Lewis Hamilton à son meilleur pour qu’ils remportent la victoire. Ce n’était pas leur course pour gagner, mais ils l’ont fait. Mais les signes étaient de mauvais augure un jour plus tôt lorsque Verstappen était en pole de trois dixièmes de seconde sur le deuxième meilleur de la voiture n ° 44.

Se dirigeant ainsi vers Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari pour la deuxième fois en cinq mois et peu, Wolff minimise les choses: «La saison de F1 2021 a certainement commencé de manière spectaculaire. C’était une première course encourageante, au départ de Bahreïn avec un double podium, et j’espère que le duel dans le désert entre nous et Red Bull est un signe de ce qui va se passer cette année.

«Nous avons peut-être remporté le premier tour, mais nous n’avons aucune illusion sur le fait que ce sera une saison simple. La voiture manque encore de rythme sur un seul tour et Red Bull semble avoir l’avantage en ce moment. Nous nous efforçons de combler l’écart, et c’est un défi que nous apprécions.

«Nous avions hâte de nous remettre sur les rails au cours de cette pause de trois semaines et la deuxième manche, le Grand Prix d’Émilie-Romagne, approche à grands pas. Imola est un lieu tellement historique et emblématique.

«C’est une piste que les pilotes apprécient vraiment, avec sa nature de balayage, ses vitesses élevées et sa variété de types de virages. C’est une piste assez étroite, ce qui rend les dépassements plus difficiles, mais cela met davantage l’accent sur la stratégie et rend les qualifications encore plus cruciales », a expliqué Wolff.

L’année dernière à Imola, en novembre, c’était Hamilton contre son coéquipier Valtteri Bottas, tout le monde jouant le rattrapage, y compris Verstappen qui avait plus d’une demi-seconde de retard sur le temps de la pole position établi par Bottas. Le jour de la course, Hamilton a inversé les tableaux en remportant la course contre le Finlandais. Verstappen avait un DNF.

Wolff a rappelé: «Nous avons tous apprécié de revenir à Imola en 2020, après un écart de 14 ans, et cela a été rendu plus spécial par le fait que nous avons remporté notre septième championnat des constructeurs ce week-end. Nous avons hâte d’y retourner ce week-end et de voir ce que la course 2021 nous réserve! »