Wolff: Red Bull vraiment intelligent avec la configuration du moteur

En créant leur nouveau département moteur en s’appuyant sur l’expertise de Honda et le personnel de Mercedes, Toto Wolff dit que Red Bull est «vraiment intelligent».

Alors que Honda annonçait l’année dernière que 2021 serait la dernière saison du constructeur japonais propulsant Red Bull en F1, il incombait à Red Bull de trouver une solution.

Ne voulant pas redevenir client de l’une de ses équipes rivales, Red Bull a pris les mesures nécessaires pour créer la division «Red Bull Powertrain» et reprendra la propriété intellectuelle de Honda et fera fonctionner les moteurs eux-mêmes.

L’équipe utilisera du personnel Honda au cours de la première saison, 2022, tout en faisant appel à son propre personnel – dont beaucoup viennent de Mercedes.

Wolff dit que c’est une décision «intelligente» de Red Bull, qui a également laissé la porte ouverte à l’arrivée d’un autre fabricant sur toute la ligne.

«Ce que Red Bull ou Christian fait est vraiment intelligent», a-t-il déclaré à Motorsport-Total.com, «d’une part en s’appuyant sur sa propre puissance et en mettant en place un département moteur, tout en pouvant s’appuyer sur le savoir-faire et la propriété intellectuelle de Honda. .

«Sans fermer la porte pour gagner un grand constructeur automobile en tant que partenaire, qui bénéficie bien entendu également de la courbe d’apprentissage dont dispose désormais Red Bull.»

La rumeur de la F1 associe Red Bull à un éventuel partenariat avec Volkswagen dans les années à venir.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 lors du paiement *

* l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Le patron du sport automobile de Mercedes a de nouveau évoqué la tête de son équipe gagnante du championnat chez Red Bull, affirmant une fois de plus que de «gros contrôles» étaient impliqués.

«Si vous perdez quelqu’un à cause de l’argent», a-t-il dit, «alors il peut être important de se rappeler en quoi consiste la force centrale et quelles valeurs sont importantes – et pas seulement le meilleur chèque de paie suivant.

«Et nous en perdrons, nous en gagnerons.

«Je pense que nous sommes un très bon employeur. C’est un endroit où il y a de la pression, mais aussi beaucoup de plaisir, de plaisir, et nous pouvons en être fiers et nous devons compter sur cela. Et puis il y aura toujours un va-et-vient. »

Il a ajouté: «Je comprends d’où vient Christian, il veut construire une structure et vous devez le faire avec un gros chèque, mais ce n’est pas grave.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.