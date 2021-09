Wolff rejette l’affirmation de Horner selon laquelle Mercedes pourrait bloquer le transfert d’Albon à Williams · .

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a rejeté les allégations selon lesquelles son équipe agirait pour empêcher le pilote de réserve de Red Bull, Alexander Albon, de rejoindre Williams la saison prochaine.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que l’équipe de Wolff pourrait « bloquer » Albon pour rejoindre ses clients de moteurs Mercedes.

Lors d’une apparition conjointe de Wolff et Horner lors de la conférence de presse FIA ​​d’aujourd’hui, le chef de Mercedes a décrit Albon comme le “principal protagoniste” du marché des pilotes de F1 pour 2022 et a déclaré qu’il “mérite un siège”. Cependant, Horner a affirmé dans une interview ultérieure avec Sky que Wolff essayait d’empêcher Albon de rejoindre Williams.

« Nous travaillons fort pour lui obtenir un siège », a déclaré Horner. « J’espère vraiment que Mercedes ne bloque pas son opportunité chez Williams. Ce sera une grande, grande honte.

“Alfa Romeo et Williams sont les deux qui montrent beaucoup d’intérêt”, a ajouté Horner. « Je pense que sa préférence serait Williams, mais il y a évidemment quelques obstacles. Il a eu environ quatre appels téléphoniques lui disant de ne pas y aller de l’équipe d’à côté. Je lui ai dit de les ignorer.

Alors que Wolff a confirmé qu’il cherchait une opportunité pour le pilote junior de Mercedes Nyck de Vries, il a nié qu’il empêcherait Albon de rejoindre Williams.

“Je ne bloquerais jamais quelqu’un comme Alex Albon”, a déclaré Wolff. «C’est un gars fantastique, sa personnalité est géniale.

« J’étais personnellement triste de le voir partir. Et s’il a [to be] conduire une Formule 1, je pense que c’est la bonne chose à faire. Mais également, peut-être que Nyck l’a fait. Nous devons donc examiner les espaces ouverts chez Alfa et Williams et essayer de trouver une solution. »

On pense que la référence de Wolff à un poste vacant chez Williams fait référence au transfert très attendu de George Russell chez Mercedes à la place de Valtteri Bottas la saison prochaine, qui n’a pas encore été officiellement annoncé.

