Wolff ridiculise le “whing” de son rival sur la rotation de la voie des stands de Bottas · .

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a ridiculisé les plaintes formulées en réponse à la vrille de Valtteri Bottas dans la voie des stands, ce qui a valu au pilote une pénalité sur la grille.

L’incident s’est produit lors des deuxièmes essais devant le garage McLaren. Le manager de l’équipe, Paul James, a ensuite été entendu se plaindre auprès du directeur de course de la FIA Michael Masi.

“Michael, c’est absolument ridicule”, a déclaré James, “il aurait pu emmener nos gars là-bas et le mur des stands.”

La pénalité de trois places de Bottas sur la grille signifie qu’il prendra le départ du Grand Prix de Styrie de demain de la cinquième place sur la grille au lieu de la deuxième. Wolff a déclaré qu’il pensait que la pénalité était excessive et a critiqué ceux qui se sont plaints de la rotation.

“C’est très divertissant à quelle vitesse certains directeurs sportifs sautent sur la chaîne Masi et proposent des scénarios Armageddon”, a déclaré Wolff. « C’est bien que ces canaux soient maintenant ouverts pour que nous puissions tous rire. »

Les commissaires ont décidé que Bottas avait causé un incident « potentiellement dangereux » avec sa vrille, qui s’est produit alors qu’il tentait de s’éloigner de son stand en deuxième vitesse au lieu de la première. Wolff a reconnu qu’il y avait un risque pour la sécurité, mais a déclaré que les commissaires auraient dû prendre en compte le bon bilan de Bottas.

« D’un autre côté, Valtteri a fait un tête-à-queue dans la voie des stands et aurait pu blesser quelqu’un. Et que ce soit la vitesse de marche comme c’est arrivé hier, cela peut toujours blesser gravement quelqu’un. Et je comprends aussi la pénalité.

«Je trouve cela dur, en particulier contre quelqu’un comme Valtteri qui ne se trompe jamais. Il a été très honnête et direct dans ses explications. Tous les autres seraient sortis et auraient dit ‘Je ne sais pas ce qui s’est passé, la bannière sur le sol, le parrainage sur le sol était glissant et vous devez vraiment changer votre façon de peindre parce que je n’avais aucune idée de ce qui pourrait arriver …’ Il est sorti et a dit ‘J’ai essayé d’optimiser mes départs et je l’ai perdu’.

«Nous devrions donc avoir un peu plus d’intégrité, comme Valtteri, autour du paddock. Y compris certains de ceux qui appuient sur le bouton très rapidement et se plaignent de tout le monde et se lamentent.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Styrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Styrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :