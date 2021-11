Wolff : Russell connaît les limites chez Mercedes

George Russell sera un pilote Mercedes l’année prochaine, rejoignant son compatriote britannique Lewis Hamilton dans l’équipe allemande. Cependant, bien que sur le papier, il s’agisse d’un alignement de premier plan, il y a des fans de Formule 1 et des experts qui prédisent des feux d’artifice, mais le patron de l’équipe, Toto Wolff, dit que leur nouveau pilote sait la perceuse.

Mercedes a décidé que Valtteri Bottas n’est pas l’héritier présomptif du deuxième tour avec l’équipe qu’il a rejoint en 2017, au lieu de cela, ils ont couvert leurs paris sur Russell prenant le relais de Hamilton; la question est de savoir quand le bâton échange-t-il les mains et comment ?

À 23 ans, Russell obtient la pause de sa vie alors qu’il obtient le siège le plus convoité du sport automobile et cherchera à se lancer et à livrer dès le premier jour, exactement comme il l’a fait lorsqu’il a eu cette célèbre chance de course à Bahreïn pour remplaçant pour un Lewis malade, perdant la course uniquement parce que Mercedes a mal tâté ce jour-là.

Pendant ce temps, Hamilton, 36 ans, continuera probablement à régner sur le perchoir aussi longtemps qu’il sera là tout en fournissant la référence élevée à laquelle aspirer son jeune coéquipier, ce qui en soi devrait être un défi comme Bottas l’a appris. Mais alors, Russell n’est pas Bottas, semble-t-il…

S’adressant à Sportsmail, Wolff a déclaré à propos du partenariat Hamilton-Russell pour 2021 : « C’est Mercedes. Nous n’avons pas de place pour l’idiot de génie. Même un pilote superstar doit respecter les valeurs de l’équipe.

« Avec Lewis, nous sommes ensemble depuis huit ans maintenant. Ce n’est pas un petit garçon arrogant et gâté. C’est un coureur mature qui a remporté sept titres, dont six avec nous, donc nous pouvons profiter de ces moments, cela fait partie de notre rôle d’être parfois une poubelle pour le pilote.

« Dans la voiture, vous pouvez être très frustré et émotif. Vous courez à 200 mph, sous la pluie, vous n’avez aucune idée de l’image globale de la course et des décisions sont prises que vous ne pouvez pas comprendre. Dans les premières années, je mordais à Lewis.

« Il était très jeune et je devais faire remarquer que je ne laisserais pas le pilote dénigrer l’équipe. Mais nous avons été déplacés de là depuis longtemps. Pourtant, je n’hésiterais pas à l’avenir si un pilote parlait mal de l’équipe ou n’était pas approprié, je le traiterais d’abord en interne et si cela ne donnait pas de résultats, je retirerais le pilote de la voiture. Sur le banc, oui.

Des mots forts du directeur d’équipe le plus titré du sport, mais Wolff a ajouté: «Je ne pense pas que ce serait jamais Lewis. C’est un membre de l’équipe, pas un entrepreneur, un chauffeur qui va et vient. Nous sommes ensemble depuis 2013. Nous nous connaissons si bien, il y a tellement de confiance et de respect.

Mais lorsque Nico Rosberg était le coéquipier de Hamilton, les choses sont devenues très amères entre les deux anciens coéquipiers de karting alors qu’ils se disputaient le titre sans défi de la part d’une autre équipe ou d’un autre pilote. Ils se sont heurtés à l’occasion, dans ce qui doit être considéré comme l’un des partenariats de coéquipiers les plus toxiques depuis que Hamilton et Fernando Alonso ont partagé un garage en 2007.

Wolff a rappelé la bataille Lewis contre Nico : « J’étais sur le point de mettre un pilote sur le banc quand c’était Hamilton et Rosberg. À deux reprises. En 2014 et 2016. J’ai dit que je jugerais sur 48 heures s’il fallait s’asseoir. Je ne sais toujours pas qui cela aurait été. Mais c’était il y a longtemps. Il est inimaginable étant donné la relation que j’ai avec Lewis aujourd’hui que cela puisse arriver maintenant.

«Et George Russell est un autre jeune homme intelligent. Il s’intégrera dans l’équipe mais cela ne veut pas dire qu’il doit se retenir au volant. Vous ne pouvez pas vous attendre à un lion dans la voiture et à un chiot.

«Mais il y a certaines limites au sein de l’équipe qui doivent être respectées et George les connaît très bien.

« Une fois les feux au vert, seuls les chauffeurs sont responsables. Je ne peux pas les interférer, les gérer ou les contrôler à distance, mais une chose est d’une importance ultime : ne les touchez pas. C’est votre responsabilité. Vous pouvez courir fort, mais pas de contact.

« J’y suis déjà allé avec Nico quand ce n’était pas qu’une rivalité. Il y avait beaucoup d’animosité et cela n’arrivera pas. Il s’agit de montrer du respect les uns envers les autres et cela peut être difficile car si vous courez au même endroit sur la piste de course, vous finirez par vous croiser – mais nous nous attendons à une intégrité que personne n’est jamais plus grand que l’équipe.

« Les chauffeurs le savent. Vous représentez 2 000 personnes qui travaillent pour nous et 350 000 personnes qui travaillent pour Mercedes. Encore une fois, vous êtes le système solaire et l’étoile Mercedes, c’est le soleil. »

A cinq manches de la fin, c’est entre Hamilton ou Verstappen pour le titre des pilotes de F1, et Mercedes ou Red Bull pour le championnat des constructeurs de F1. Le pilote et l’équipe qui cherchent à remporter leur huitième titre arrivent à Abu Dhabi à la fin de la saison.

Lorsqu’on lui a demandé de choisir son titre de F1 préféré, Wolff a répondu : « Je choisirais normalement le championnat des constructeurs parce que c’est la reconnaissance de l’équipe, les 2 000 héros méconnus, mais cette année est très différente.

« Andrew Shovlin, notre ingénieur en chef au bord de la piste, a dit quelque chose de très intéressant. Il a déclaré que si Lewis gagnait son huitième, Andrew a déclaré qu’il apprécierait d’avoir conçu sa voiture plus que de remporter le championnat des constructeurs. Et je pense que c’est une bonne chose à dire.

« J’ai été associé au succès de Lewis. Nous sommes une équipe. Faire partie de son huitième championnat, créer cette histoire, serait très, très gratifiant. Et très, très intelligent », a conclu Wolff.