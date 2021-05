Wolff salue le personnel fidèle malgré les offres de “ numéro de loterie ” de RBR

Mercedes a peut-être offert le double des salaires pour persuader le personnel de ne pas partir, mais Red Bull a ajouté des «chèques de paie à numéro de loterie», dit Toto Wolff.

En créant sa propre division de moteurs, «Red Bull Powertrains», Red Bull a entamé une campagne de recrutement qui semble s’être centrée sur le personnel moteur de Mercedes, vainqueur du championnat.

L’équipe de Milton Keynes a initialement annoncé Ben Hodgkinson avant de confirmer que cinq autres membres de l’équipe Mercedes sauteraient le navire. Wolff dit que le nombre passera à 15 lorsque tout sera dit et fait.

Mais alors que Wolff qualifie les changements de «sélection naturelle», l’Autrichien a ajouté que le personnel de Mercedes était incité à se diriger vers Red Bull par des «chèques de paiement par numéro de loterie».

Beaucoup, cependant, ont encore refusé.

“C’est bon de voir qu’ils sont vraiment fidèles, ceux qui ont été approchés”, a déclaré le patron du sport automobile de Mercedes, cité par The Race.

«Il y en a tellement plus que ceux qui ont été attirés.

«Voir que cette loyauté et cette intégrité confirment en quelque sorte les valeurs de ce groupe.

«Je peux vous dire, il y avait de très bonnes personnes qui ont été approchées avec des chèques de paie de numéro de loterie et ils n’y ont même pas pensé deux fois.

«Ils restent parce qu’ils aiment l’environnement et qu’ils aiment ce que nous défendons.

«Nous avons prouvé que c’est un bon environnement pour travailler et prospérer et c’est juste quelque chose qui me rend très fier pour l’organisation de Brixworth.»

Quant aux affirmations de Marko selon lesquelles Mercedes a offert «le double du salaire» pour essayer de persuader son personnel de rester, Wolff a riposté en disant que le double, c’est bien, mais le «triple» de Red Bull amènerait à peu près n’importe qui à quitter le navire.

“Doubler les salaires est une chose, mais si vous les triplez, à un certain stade, vous n’allez plus rivaliser même pour la loyauté”, a-t-il déclaré à Sky F1.

«Je respecte tous ceux qui veulent défendre leur entreprise ou développer leur entreprise, et le moment des représailles n’est pas encore venu.

“Mais grâce au projet, c’est un mont Everest à gravir, j’aimerais me battre avec les groupes motopropulseurs Red Bull.”

