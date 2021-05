Wolff: Se sentir mal après un terrible dimanche

Mercedes faiblit rarement, mais quand ils le font, ils ont peu de pairs à gâcher comme ils l’ont fait au Grand Prix de Monaco 2021, la septième place de Lewis Hamilton et le malheur de l’arrêt au stand de Valterri Bottas difficile à supporter pour le patron de l’équipe Toto Wolff.

Quand il pleut, il pleut torrentalement pour les gagnants en série Mercedes. A Monte-Carlo, dimanche, ils ont été bien battus par leurs archers pour le titre de cette année, alors que Max Verstappen a galopé vers une victoire dominante dans une course un peu terne en Principauté.

Et, au moment où les bouteilles de champers ont été mises en bouteilles et que la 67e édition de la grande course de Monte-Carlo a été rendue aux statistiques, ils montrent Verstappen menant le championnat de quatre points, étant arrivé à Monaco derrière Hamilton de 14 points. Red Bull est également en tête du classement des constructeurs grâce à Sergio Perez qui termine quatrième dans l’autre voiture.

Mercedes, d’un autre côté, a eu une mauvaise stratégie et a opposé Hamilton bien trop tôt, et à sa grande consternation.

Cela a empiré pour eux lorsque Bottas s’est dénoyauté et que son avant droit ne s’est pas détaché, peut-être qu’un impact ou un contact a fait forger l’essieu et la roue rapidement. Un DNF pour le malheureux Finn quand un podium semblait une chose sûre ce jour-là.

Wolff a été visiblement peiné par la saga et a résumé plus tard dans le rapport d’équipe de dimanche: «Les jours comme aujourd’hui sont ceux que nous apprenons le plus, mais cela n’empêche pas l’expérience de se sentir horrible.

«Nous avons eu une journée de course assez terrible, nous avons eu beaucoup de dégradation avec Valtteri, tout en étant toujours à la recherche du podium. Ensuite, nous avons usiné un écrou de roue à la butée, ce qui n’était jamais arrivé à ce point auparavant, et il a été contraint de se retirer.

«Avec Lewis, nous n’avions tout simplement pas le rythme dans la voiture – c’est aussi simple que cela. Le dégagement semblait être le seul moyen possible de dégager Gasly et il n’y avait pas d’erreur, le tour était bon, l’arrêt aux stands était OK mais ce n’était tout simplement pas suffisant.

«Il faut prendre un week-end comme celui-ci sur le menton – aujourd’hui on a perdu quelques points mais c’est un long championnat, ça va aller et venir et à la fin on verra à Abu Dhabi qui a le nez devant.

«Nous allons nous regrouper et regarder en arrière, autant que ça fait mal, pour apprendre les leçons et revenir plus forts», a ajouté Wolff, qui peut désormais appeler véritablement son équipe «outsider», ce qu’ils n’ont jamais été dans cette ère turbo moderne.

Après une pause d’un week-end, le cirque F1 installe sa tente à Bakou, un circuit urbain très différent de Monaco, où il sera révélé si effectivement Mercedes est en retrait cette fois-ci, ou que la course dans les rues de Monte-Carlo était simplement une anomalie.

Attendez-vous à des affaires comme d’habitude de la part des champions du monde lorsqu’ils s’alignent pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan.