Wolff «serait plus critique» envers Bottas s’il coûtait la victoire à Hamilton · .

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, dit qu’il serait «plus critique» de la lenteur de la réaction de Valtteri Bottas aux commandes de l’équipe lors du Grand Prix d’Espagne d’hier si cela leur avait coûté la victoire.

Bottas a admis qu’il n’avait pas réagi aussi rapidement qu’il aurait pu le faire à l’instruction de son équipe de laisser Lewis Hamilton le dépasser, tandis que son coéquipier poursuivait le leader de la course Max Verstappen.

Bien qu’il ait perdu plus d’une seconde en dépassant son coéquipier, Hamilton a finalement rattrapé et dépassé Verstappen pour remporter la course. Wolff, un ancien pilote de course, a compris la réticence de Bottas à faire place à Hamilton.

«Les instincts des pilotes de course sont ce qu’ils sont», a-t-il déclaré. «Nous aurions souhaité que peut-être, parce que Lewis était sur une stratégie totalement différente, il serait venu plus vite, un peu plus vite. Mais à la fin, nous avons marqué le résultat.

«Je peux comprendre à Valtteri qu’il a encore eu une journée difficile et que vous êtes ennuyé. S’il avait perdu la course, je serais plus critique. Mais à la fin, c’est quelque chose dont nous pouvons apprendre. Et cela va dans les deux sens, et c’est ce dont nous allons discuter, mais dans un esprit de camaraderie.

Revue du GP d’Espagne: Comment Mercedes a laissé Red Bull incapable de répondre à l’accusation de victoire de HamiltonBottas a été conseillé à plusieurs reprises de ne pas retenir Hamilton avant d’être attrapé par son coéquipier. Hamilton a déclaré qu’il n’était pas au courant des instructions que Mercedes avait données avant de dépasser Bottas au virage 10.

«Honnêtement, je ne savais pas qu’il avait un message, donc dans mon esprit, j’étais comme” nous courons “. Et c’est tout à fait bien pour moi, particulièrement au début de cette partie de la saison, donc dans mon esprit, j’étais “ donc je dois me rapprocher et espérer un dépassement ”.

«Ensuite, évidemment, lorsque nous sommes entrés dans le virage 10, nous étions sur des stratégies très différentes, donc j’allais l’avoir à un moment donné parce que j’avais de bien meilleurs pneus. Et nous allions au virage 10 et je pensais qu’il y avait un écart là-bas et je n’étais pas tout à fait sûr. Ensuite, il y a eu un écart et Valtteri était tout à fait juste.

