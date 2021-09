Wolff soutient Russell, mais Norris se méfie de Mercedes

Toto Wolff a soutenu son pilote 2022, George Russell, pour prendre la tête au départ du GP de Russie avec Lewis Hamilton à sa suite.

Russell prendra le départ de la course de dimanche sur le circuit de Sotchi depuis la troisième place sur la grille, le pilote Williams étant l’une des stars dans les conditions changeantes lors des qualifications.

Un résultat en qualifications qui a choqué tout le paddock, Lando Norris a décroché la pole position devant Carlos Sainz avec Russell P3.

Hamilton, qui a eu une petite chute en entrant dans les stands qui lui a coûté cher dans les dernières minutes de la Q3, partira quatrième sur la grille.

“Cela ne me surprendrait pas de voir George en tête après le virage 2”, a déclaré Wolff aux journalistes à Sotchi, “et ce serait aussi amusant à regarder.

“Si Lewis parvient également à gagner des positions, nous aurions le présent et l’avenir de l’équipe dans les deux premiers.”

Le patron du sport automobile de Mercedes a ajouté : « Sérieusement, il a été le protagoniste d’une belle performance, prenant le risque d’entrer le premier pour chausser les pneus slicks.

« Sinon, il aurait quand même terminé huitième ou neuvième, mais lui et Williams n’étaient pas satisfaits, et ils ont poussé fort pour obtenir et chercher le meilleur résultat, et c’est ce qu’il a ensuite fait.

P3!!! Travail incroyable de la part de l’équipe. Allons-y demain. ?? Félicitations pour le poteau @LandoNorris ! pic.twitter.com/YpMj9oUrxT – George Russell (@GeorgeRussell63) 25 septembre 2021

Mais alors que Wolff estime que Russell pourrait être celui à battre, au moins au début de la course, le poleman Norris se méfie du défi que posera Mercedes.

L’équipe de Brackley devait verrouiller la première ligne uniquement pour que l’erreur de Hamilton coûte à la fois au Britannique et à son coéquipier Valtteri Bottas du temps dans les stands.

“Mercedes est toujours sacrément rapide et c’est traditionnellement l’une de leurs meilleures pistes”, a déclaré le pilote McLaren selon F1-Insider. “Nous avons une chance et je ferai de mon mieux, mais ce sera un défi

« Dan a dit avec confiance la dernière fois : « Je vais gagner cette chose ! » Et puis l’a fait. Peut-être que je devrais apprendre quelque chose de là. D’habitude, je suis toujours un peu plus réservé.

Quant à Sainz, son premier objectif est de battre Norris au premier virage.

“Ça va être très amusant, un premier rang ‘Carlando’ comme quelqu’un me l’a dit”, a-t-il déclaré. «Ça va être très amusant. Nous avons partagé des rangées plusieurs fois, mais jamais la première rangée.

«Je vais essayer de le dépasser, je ne vais pas mentir, je vais juste foncer et voir si je peux prendre la tête. Ce serait très bien et je vais essayer.