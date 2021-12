Wolff : Tout ou rien pour la finale de la saison

Il semble que la communauté de la Formule 1 devra endurer une course de plus à Abou Dhabi ce week-end, après le Grand Prix d’Arabie saoudite, Toto Wolff admettant que Mercedes tentera tout ou rien lors de la finale de la saison.

On a beaucoup écrit sur la course du week-end dernier sur le tout nouveau circuit de la corniche de Jeddah et sur ce qui s’est déroulé comme une course mouvementée avec des controverses sans fin.

Mais il n’en reste pas moins que les deux prétendants au titre, Lewis Hamilton et Max Verstappen, disputent la finale de la saison ce week-end à Abu Dhabi, à égalité de points, Verstappen ayant le léger avantage d’avoir neuf victoires contre huit pour Hamilton.

Cela signifie que Hamilton devra battre son rival pour obtenir une huitième couronne de F1, un record, tandis que Verstappen peut devenir champion pour la première fois de sa carrière s’il bat le Britannique, ou même s’ils abandonnent tous les deux.

Ce qui prépare le terrain pour une finale de saison intéressante, ou comme Toto Wolff l’a surnommé dans son aperçu de l’équipe d’avant-course : « Intense ».

Une course finale intense

Wolff a déclaré dans le communiqué de presse de son équipe : « La course finale sera intense, mais il est important de ne pas se laisser distraire, de garder la tête baissée, les pieds sur terre et d’apporter les performances que nous avons eues la dernière fois.

« Nous sommes reconnaissants d’être toujours dans ce combat », a admis l’Autrichien, car avant la séquence de victoires d’Hamilton depuis le Brésil jusqu’en Arabie saoudite, Verstappen et Red Bull avaient l’air bien de s’enfuir avec le titre cette année.

« Le fait que les deux championnats soient décidés lors de la finale de la saison prouve à quel point les deux équipes se sont affrontées et se sont poussées en avant », a poursuivi le patron de Mercedes.

«C’est tout ou rien pour la finale de la saison et c’est incroyable pour le sport, incroyable pour les fans et incroyable pour nous tous aussi.

« Nous savourons également les défis de courir à Abu Dhabi ce week-end, sur un circuit qui a subi pas mal de changements depuis notre dernière course là-bas », a expliqué Wolff.

Un autre week-end passionnant

« Il y a de nouvelles sections de piste à comprendre et c’est vraiment un pas dans l’inconnu pour tout le monde.

« Donc, ça va être un autre week-end passionnant ! » Wolff a conclu

Mercedes a augmenté son avance au classement des constructeurs sur Red Bull à 28 points après la course de Djeddah, grâce à la victoire de Hamilton et à la troisième place de Valtteri Bottas, contre une deuxième place de Verstappen et un abandon pour Sergio Perez, avec Christian Horner de Red Bull. admettant que son équipe « a besoin d’un miracle » pour remporter le championnat des constructeurs.

Mais il n’en va pas de même pour le championnat des pilotes, qui rendra le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 ce week-end, encore plus intrigant, car le monde de la F1 découvrira enfin quelles tactiques les rivaux du titre et leurs équipes utiliseront dans leur quête. pour la suprématie, notant qu’ils n’en ont épargné aucun jusqu’à présent dans leur bataille de championnat des âges.