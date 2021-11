Wolff : Travail brillant, limitation des dégâts. Baise-les tous

« Travail brillant, limitation des dégâts. Fuck them all », a déclaré le patron de Mercedes, Toto Wolff, alors que nous voyions tous Lewis Hamilton à son meilleur, passant de la 20e place sur la grille à la cinquième place à la fin du Sprint du Grand Prix de Sao Paulo 2021.

Déjà compromis pour la course de dimanche avec une perte de grille liée à une pénalité moteur de cinq places, le week-end de Hamilton est allé plus au sud lorsque son système Mercedes DRS a été jugé illégal et qu’il a été envoyé à l’arrière de la grille.

D’où la déclaration de Wolff à la radio de l’équipe alors que le septuple champion du monde de Formule 1 a franchi la ligne après avoir livré une masterclass de contrôle des dommages, défiant les pénalités qui sont tombées au mauvais moment de sa bataille pour le titre avec Max Verstappen, qui a terminé deuxième sur le jour pour augmenter l’écart de points à 21 avec quatre à faire.

Dans le cockpit, au tour de ralentissement, Hamilton a reconnu le cri de guerre de Wolff : « Copiez. Ce n’est pas encore fini. »

S’adressant à Sky F1 immédiatement après la course Sprint remportée en toute confiance par Valtteri Bottas dans l’autre Mercedes, Wolff a expliqué sa déclaration : « Je ne le pensais à aucun des règlements. C’est généralement un état d’esprit que nous avons.

Wolff : C’est bien d’oublier la politique un instant et de se concentrer uniquement sur la course

« Hier, la voiture était testée et aujourd’hui, deux heures avant la course, nous avons appris que nous étions disqualifiés et c’est d’une certaine manière triste car il y a des procédures en F1, il y a un certain modus operandi et un protocole que nous devons suivre. «

Le patron de l’équipe Mercedes a ensuite résumé la troisième course de Sprint du sport du point de vue de son équipe : , bonne stratégie, bonne vitesse en ligne droite et était tout simplement brillant et ne laissait pas l’autre gars fermer.

« Lewis a réussi 16 dépassements pour terminer cinquième et c’est certainement bien d’oublier la politique un instant et de se concentrer uniquement sur la course. »

Sans la disqualification, sur la base de ce que Mercedes a déchaîné, Hamilton est sûr d’avoir remporté ce Sprint s’il était parti de la première place qu’il avait décrochée en quali samedi. La chute de cinq places sur la grille aurait signifié la sixième place au lieu de la dixième.

Wolff a expliqué ce qui s’est mal passé : « Nous avons échoué à des tests consécutifs par des marges infimes et dans le passé, cela aurait signifié, corriger le problème. Nous l’avons vu avec l’aileron arrière Red Bull le week-end dernier. L’aile a été simplement endommagée lors de la séance de qualification.

Wolff : Au moins c’est encourageant de voir qu’on peut dépasser

« Pour être juste, le steward a fait le travail, nous avons échoué à ce test et leur argument doit être respecté. C’est pourquoi nous avons également décidé de ne pas faire appel, pour des raisons philosophiques, si les commissaires décident qu’il faut le prendre au menton, et cela va dans les deux sens.

La course de dimanche est sans doute la plus importante de la campagne jusqu’à présent pour Mercedes, et Lewis en particulier. Le Red Bull sera fort mais ils seront alarmés que Verstappen n’ait pas la puissance de feu pour attaquer Bottas, tandis que Sergio Perez n’a pas pu dépasser Carlos Sainz de Ferrari même lorsque les deux avaient le DRS.

En revanche, Hamilton pouvait facilement se faufiler devant tout le monde, y compris les McLaren, la Ferrari de Charles Leclerc et l’Alpha Tauri à moteur Honda de Pierre Gasly.

Wolff sait ce que son équipe a pour le Grand Prix : « Je pense que nous avons une bonne voiture ici. Nous avons parcouru plus de 23 tours et nous n’avons certainement pas souffert avec les pneus. [Sunday] est encore un jeu différent parce qu’il va être beaucoup plus chaud. Mais au moins, c’est encourageant de voir que nous pouvons dépasser.

« Et Lewis ne part pas de la 20e place, mais de la 10e place, et Valtteri est en pole position et il va certainement courir pour la victoire. C’est certainement plus encourageant qu’il n’y paraissait il y a 90 minutes », a affirmé Wolff.

Certains d’entre vous ont oublié à quel point cet homme est bon. pic.twitter.com/mu3LCgxcVN – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 13 novembre 2021