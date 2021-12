Wolff : Une énergie brutale qui traverse toute l’équipe

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a félicité son équipe pour une qualification parfaite pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite, ses pilotes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas annexant la première ligne pour la course d’aujourd’hui sur le circuit de la corniche de Jeddah.

À ce stade critique d’une saison 2021 captivante de Formule 1 – avec Max Verstappen huit points d’avance sur Hamilton dans la course au titre des pilotes de F1 et Mercedes menant Red Bull par seulement cinq points dans la course des constructeurs – cela pourrait être le plus de l’équipe allemande. verrouillage important de la première rangée jamais.

Et Wolff le sait ; il a déclaré dans le rapport de l’équipe : « Quelle séance de folie ! Nous nous attendions à être plus forts aujourd’hui, nous avons une voiture rapide et il semblait que ces virages rapides nous conviendraient, mais comme tant de fois cette saison, vous êtes constamment surpris.

En effet, cette saison a été sens dessus dessous, avec de minuscules marges entre les prétendants, le pendule oscillant session par session, les anciens cahiers de forme déchirés dans une saison d’imprévisibilité.

Wolff a expliqué: «Austin aurait dû être notre piste et ne l’était pas, et puis soudainement au Brésil, nous jouions très bien, donc on ne sait jamais. Il était important que nous continuions d’attaquer et d’attaquer, et nous nous sommes retrouvés avec un lock-out au premier rang, ce qui est un gros avantage.

Ang et LH. ❤️ Duo de puissance. pic.twitter.com/ILyHlGhemW – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 4 décembre 2021

Cette énergie et ce buzz ont été testés à Djeddah lorsque le PU de la voiture de Bottas a dû être changé en quelques heures.

« Il y a une énergie brutale qui traverse toute l’équipe. Nous avons juste hâte et continuons à pousser et à pousser, et quand vous allez dans la salle de débriefing ou dans le garage, vous n’avez pas besoin de parler parce que vous pouvez sentir l’énergie et à quel point tout le monde est excité », a révélé Wolff.

Cette énergie et ce buzz ont été testés à Djeddah lorsque le PU de la voiture de Bottas a dû être changé dans le court laps de temps entre la FP3 et les qualifications. Toutes les personnes sur le pont, y compris certains membres de l’équipage de Hamilton, ont veillé à ce que la voiture n°77 soit prête pour les affaires.

Le patron de Mercedes au bord de la piste, Andrew Shovlin, a partagé un aperçu d’un samedi mouvementé dans le garage des stands de Mercedes : « Cela a été une journée très chargée. La dernière séance d’essais n’a pas été géniale pour nous, nous nous débrouillions bien avec le pneu Hard mais nous ne trouvions pas une bonne adhérence sur le Soft.

« Nous avons trouvé un problème avec le bloc moteur de Valtteri juste avant la fin de la séance, nous avons donc dû l’échanger contre un autre dans sa poule juste avant les qualifications ; c’était beaucoup de travail mais tout le monde dans le garage a fait un excellent travail pour préparer la voiture à temps.

💬 « Allons-y demain ! » 💪 – @ValtteriBottas pic.twitter.com/QCAx0U45uO – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 4 décembre 2021

Shovlin : Nous sommes ravis d’être au premier rang, nous n’avons pas l’impression de l’avoir mérité

« Nos difficultés n’ont pas disparu avant les qualifications, nous avons pu faire des temps au tour raisonnables mais à chaque fois que Max sortait, il battait le temps que nous venions d’établir, et son dernier run a clairement montré qu’ils avaient l’avantage ici sur un un seul tour.

Alors que Hamilton et Bottas ont coché toutes les cases de leur doublé, ils ont eu la chance que Verstappen ait raté une coche, deux dixièmes d’avance sur Hamilton, le Red Bull a giflé le mur en sortant du dernier virage de son dernier flyer en Q3, offrant la première rangée à ses rivaux.

Shovlin a admis la bonne fortune qui est arrivée à son équipe aux dépens de Verstappen : « S’il avait bouclé le tour, nous n’aurions jamais pu l’égaler. l’a gagné.

« Il est difficile de savoir à quoi s’attendre [in the race]; nous étions bons sur le long terme vendredi, mais Red Bull semble avoir trouvé un bon rythme du jour au lendemain et si cela se traduit dans le long terme, ce sera forcément proche », a prédit Shovlin.

Montez à bord avec @LewisHamilton pour le tour qui a remporté le Pirelli Pole Position Award à Djeddah 🚀 Le mettant en pole pour la course cruciale de dimanche dans sa bataille pour le titre avec Max Verstappen 🏆#SaudiArabianGP 🇸🇦 #Pirelli @pirellisport pic.twitter.com/I7H6kn7z02 – Formule 1 (@F1) 4 décembre 2021