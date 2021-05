Wolfgang Van Halen a utilisé la guitare Frankenstein originale de son père sur l’album Mammoth Wvh

Wolfgang Van Halen a révélé au magazine Total Guitar qu’il utilisait certains des équipements appartenant à son défunt père, légendaire VAN HALEN guitariste, lors de la réalisation du premier album de son MAMMOTH WVH projet.

“J’ai joué le Frankenstein original en solo sur ‘Mammouth’ et sur ‘Ressentir’,” il a dit.

“Vous ressentez l’histoire. C’est assez terrifiant de la tenir, juste parce que c’est sans doute la guitare la plus célèbre de l’histoire de la musique. C’est vraiment tout à fait la chose pour la tenir.”

“Quand nous le sortions de son coffre-fort, papa l’a ramassé et il a juste joué avec pendant une seconde,” Wolfgang a continué. Il a dit: “ Ouais, c’est à peu près la même chose ”, et il l’a jeté sur le canapé. Tout le monde a juste haleté quand il a fait ça. Pour papa, c’est juste un petit morceau de ferraille qu’il a construit lui-même, mais pour nous, c’est la chose la plus célèbre au monde. “

Wolfgang a poursuivi en disant qu’il a fait un effort conscient pour différencier son ton de celui de son père lors du choix des amplis à utiliser sur le disque.

“C’est probablement le seul domaine dans lequel nous avons fait un effort collectif pour ne pas reproduire Pop”, a-t-il déclaré. «Nous avons utilisé principalement un groupe de 5150, mais il y avait aussi des Marshall – un Superlead rouge du début des années 70 de 100 watts et un modèle ’72 Superlead à panneau métallique de 1959. Toutes les têtes Marshall ont été modifiées avec des étages de gain supplémentaires. Nous utilisé de nombreuses variantes d’enceintes, avec les Celestion G12H-30, G12M-25 et G12-EVH juste pour contraster le son. “

MAMMOTH WVHSon premier album éponyme sortira le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Wolfgang a écrit toutes les chansons et interprété toute l’instrumentation et le chant sur l’album.

Novembre dernier, Wolfgang a confirmé qu’il avait demandé à son père la permission d’utiliser le MAMMOTH WVH nom du groupe pour son projet solo. MAMMOTH WVH est un clin d’œil à l’histoire de la famille – Eddie et Alex Van HalenLe groupe de s’appelait MAMMOUTH quand chanteur David Lee Roth l’a rejoint pour la première fois en 1974.

Wolfgang a dit précédemment que son père était en fait un professeur de guitare assez boiteux. “Il ne m’a pas appris” à jouer de la guitare “, Wolfgang Raconté “Le programme de l’après-midi” sur le 102.9 Le porc station de radio. “C’était un professeur terrible. Il m’a seulement appris à faire des accords de puissance sur une guitare, puis j’ai appris moi-même. [Laughs] Je lui demandais comment jouer quelque chose, puis il serait juste lui-même, qui serait un guitariste légendaire. Il ne pouvait pas vraiment m’aider à relier le point A au point B; il le faisait simplement et disait: «Faites ceci», parce que c’est si facile pour lui. Et je rirais simplement et je me disais: “ D’accord ”. [Laughs]

“Je suppose que c’est la même chose avec [Albert] Einstein», a-t-il ajouté, faisant sans doute référence au plus grand scientifique de tous les temps.[Einstein] ne pouvait pas attacher ses chaussures. Il y a un dicton où c’est, comme, vous êtes un tel génie qu’il est difficile de le transmettre aux autres; c’est juste un peu ce que vous êtes. [Laughs]”



