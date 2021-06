Wolfgang Van Halen abat la rumeur Van Halen a enregistré 60 chansons lors des sessions “A Different Kind Of Truth”

Dans une nouvelle interview avec Songfacts, Wolfgang Van Halen, qui est devenu VAN HALENbassiste de en 2006 à l’âge de 15 ans, on lui a demandé quelles chansons il avait le plus écrit en 2012 “Une autre sorte de vérité”, la semelle VAN HALEN album studio sur lequel il a joué. Il a répondu: ““Restez glacial” était une idée Dave [Lee Roth, vocals] apporté qui était complètement original et ne provenait pas d’une démo plus ancienne, mais en termes de structure, c’est moi qui l’ai monté. C’était juste cette petite chansonnette acoustique, et nous nous sommes dit : « Eh bien, qu’est-ce qu’on fait ? Nous ne sommes pas sûrs. C’est moi qui ai en fait structuré toute la chanson sur la façon dont elle se déroulerait. Et puis il y avait les idées plus fraîches comme « Ville chinoise » et « Le problème avec jamais », dans lequel j’ai vraiment pu insérer mon propre flair et faire l’intro en tapant avec le capo allumé « Ville chinoise ». Mais des idées comme ça, et “Toi et ton blues”. « As Is » était une idée plus fraîche. Les idées qui découlaient d’idées plus anciennes étaient des choses comme “Elle est la femme”, ‘Batts Workin”, « tête de balle », ‘Grosse rivière’, et des trucs comme ça.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il restait des chansons de la “Une autre sorte de vérité” séances, Wolfgang a déclaré: “Il n’y en avait pas. Je ne sais pas d’où est sortie cette rumeur disant que nous avions enregistré, genre, 60 chansons. Ce qu’il y a sur l’album est tout ce que nous avons enregistré. nous avons presque fait ce que nous avons écrit en studio, mais tout s’est effondré avant que nous ayons eu la chance de le faire. C’est tellement bizarre – je vois VAN HALEN fans sur Twitter allez, ‘J’ai la piste à l’intérieur… ils ont enregistré environ 60 chansons.’ Et c’est genre ‘Non. Non non.'”

Avec Wolfgang à la basse, VAN HALEN a entrepris de longues tournées en 2007, 2012 et 2015. La dernière série de concerts du groupe a eu lieu à l’été et à l’automne 2015. Le trek nord-américain comprenait 41 concerts commençant le 5 juillet 2015 et se terminant le 4 octobre 2015.

L’automne dernier, Wolfgang a révélé que son père avait envisagé un “évier de cuisine” VAN HALEN tournée qui aurait inclus l’ancien bassiste Michel Antoine, ainsi que les tours de voix des deux Sammy Hagar et David Lee Roth. Il a même été question de ramener Gary Cherone, qui a chanté avec le groupe sur un album mal reçu, les années 1998 “Van Halen III”.

Au début de 2019, une rumeur a fait surface selon laquelle le classique VAN HALEN la programmation se réunirait cet été-là pour une série de spectacles dans les stades. Cela aurait été la première fois que Michael, David, Eddie Van Halen et Alex Van Halen joué ensemble depuis 1984.

Les rumeurs ont commencé avec Roth, qui a laissé entendre Vautour cette VAN HALEN jouerait dans des stades avec Antoine de retour dans l’alignement.

VAN HALEN et Antoine n’avaient pas été en bons termes depuis plus d’une décennie, avec Antoine pas invité à se joindre à la réunion avec Roth qui a commencé en 2007.

Antoine a subi une baisse de salaire et a cédé tous ses droits sur le nom et le logo du groupe afin de participer à VAN HALENtournée de 2004, qui comprenait Agar.

Eddie est décédé en octobre à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.

