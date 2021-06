Wolfgang Van Halen animera la nouvelle émission Sirius Xm, “Top Of The Pack”

Wolfgang Van Halen accueillera un nouveau SiriusXM spectacle, “Au sommet du peloton”, honorant certains des plus grands groupes de rock classique.

Selon Rolling Stone, le programme sera lancé le 11 juin à 17 h HE sur Sirius XM‘s Rembobinage classique sur le canal 25, ainsi que sur l’App SXM. De nouveaux épisodes seront diffusés tous les mois.

Dans le premier épisode de “Au sommet du peloton”, Wolfgang célébrera le 30e anniversaire de VAN HALENl’album de 1991 “Pour la connaissance charnelle illégale”. L’épisode comprendra également de la musique de GUNS N’ ROSES, Pierre Gabriel, AÉROSMITH et LA POLICE, ainsi que des extraits sélectionnés du premier album éponyme de Wolfgangle groupe solo de, Mammouth WVH.

« Je suis tellement excité d’avoir l’opportunité d’animer ma propre émission de radio sur Rembobinage classique pour SiriusXM, ” Wolfgang dit dans un communiqué. “‘Top Of The Pack’ est quelque chose que je veux être amusant pour l’auditeur. Cela me donne l’occasion de partager quelques favoris du rock classique que nous aimons tous ainsi que des surprises inattendues et même quelques favoris personnels de toutes les époques. C’est un immense honneur d’avoir ce temps à partager avec les auditeurs et j’espère qu’ils l’apprécieront autant que moi.”

Mammouth WVHLe premier album éponyme de sortira le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Wolfgang a écrit toutes les chansons et a interprété toute l’instrumentation et le chant sur le LP.

Mammouth WVH a fait ses débuts à la télévision du premier single “Distance” en février comme une performance électrique sur “Jimmy Kimmel en direct !” et un arrangement acoustique exclusif sur NBC‘s “Aujourd’hui”.

Novembre dernier, Wolfgang a confirmé avoir demandé à son père, légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen, pour obtenir l’autorisation d’utiliser le Mammouth WVH nom du groupe pour son projet solo. Mammouth WVH est un clin d’œil à l’histoire familiale – Eddie et Alex Van Halenle groupe s’appelait MAMMOUTH quand le chanteur David Lee Roth l’a rejoint pour la première fois en 1974.

