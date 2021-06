Wolfgang Van Halen : “Ce serait vraiment ennuyeux si j’étais juste une copie conforme de mon père”

Dans une toute nouvelle interview avec Mexico’s Réacteur 105.7 FM station de radio, Wolfgang Van Halen a parlé de l’importance de tracer son propre chemin et de ne pas essayer de suivre les traces de son père, légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen.

“Quand il s’agit de ça, et les gens ont des attentes de ce que je fais doivent suivre avec mon père, je n’écoute tout simplement pas ça”, Wolfgang dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je suis juste moi-même, et si les gens ont un problème avec ça, alors ils ont un problème avec ça. Donc, tant que je reste fidèle à moi-même et que je suis moi-même et je n’essaie pas de… je Je pense que c’est pourquoi je suis heureux d’être mon propre musicien. Ce serait vraiment ennuyeux si j’étais juste une copie conforme de mon père, car il l’a déjà fait. Je ne veux pas faire ce qu’il a fait.

Wolfgang également parlé de la décision d’utiliser Mammouth WVH comme nom de son projet solo. Mammouth WVH est un clin d’œil à l’histoire familiale – Eddie et Alex Van Halenle groupe s’appelait MAMMOUTH quand le chanteur David Lee Roth l’a rejoint pour la première fois en 1974.

“Personnellement, j’aime tellement le nom”, Wolfgang mentionné. “En grandissant, mon père me racontait l’histoire, et je me disais toujours : ‘Je veux vraiment nommer mon propre groupe comme ça quand je serai grand.’ Je pense que cela touche à l’héritage familial et je pense VAN HALEN les fans le savent surtout, mais la plupart des gens ne connaissent pas vraiment cette histoire. Ainsi, alors qu’il semble évident de VAN HALEN fans, je pense à tout le monde, c’est un joli clin d’œil à l’héritage, mais je peux le prendre dans ma propre direction.”

Le premier album éponyme de Mammouth WVH est sorti le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

Wolfgang, qui a rejoint son père en VAN HALEN pour la tournée de retrouvailles du groupe en 2007 avec le chanteur David Lee Roth, remplaçant Michel Antoine, a joué de tous les instruments sur “Mammouth WVH”.

Mammouth WVH soutiendra GUNS N’ ROSES une tournée aux États-Unis, commençant le 31 juillet au Hersheypark Stadium et se terminant début octobre avec une course de deux nuits au Hard Rock Live Arena d’Hollywood, en Floride.

Mammouth WVHla programmation de tournée de s comprendra Wolfgang à la guitare et au chant, Franck Sidoris (SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS) à la guitare, Jon Jourdan à la guitare et au chant, Garrett Whitlock (TREMONTI) à la batterie, et Ronnie Ficarro à la basse.



