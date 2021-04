Wolfgang Van Halen déclare que son père est l’un des trois guitaristes à avoir eu un “ effet monumental ” sur l’instrument

Dans une nouvelle interview avec la chaîne finlandaise Kaaos TV, Wolfgang Van Halen on lui a demandé s’il avait jamais réalisé à quel point son père, légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen, destiné au monde de la musique. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH, NET): “Oh, ouais. Je pense qu’il n’y a qu’environ trois guitaristes qui ont influencé l’instrument, et ce serait Les Paul, Jimi Hendrix et mon père. J’ai l’impression que vous ne pouvez pas vraiment discuter de l’effet monumental qu’ils ont chacun eu sur l’instrument. “

Wolfgang aussi une fois de plus réfléchi sur le chemin Eddie Van Halen a été reconnu cette année Grammy Awards. Le légendaire VAN HALEN axeman a été inclus dans le segment «In Memoriam» lors de la 63e conférence annuelle Grammy Awards, où L’Académie de l’enregistrement a rendu hommage aux musiciens décédés l’année dernière. À un moment donné du segment, Eddie Van HalenLe nom de lui a clignoté à travers l’écran sur un clip de lui déchiqueter un solo de guitare tandis qu’un projecteur brillait sur sa guitare emblématique rouge-blanc-noir.

“C’était vraiment différent de ce que je pensais que ça allait être,” Wolfgang mentionné. “Mais je pense que la seule chose qui m’a vraiment déçu, c’est qu’il n’a pas été mentionné par son nom, du moins au début. J’avais l’impression qu’il aurait au moins dû être élevé.”

Wolfgang a révélé dans un article sur les réseaux sociaux qu’il avait été approché par le Grammy producteurs pour interpréter la guitare instrumentale signature de son père “Éruption” pendant l’émission mais qu’il a refusé. Quand on lui a demandé pourquoi il avait choisi de ne pas se présenter à l’événement, Wolfgang Raconté Télévision Kaaos: “J’ai passé ma vie à essayer d’être mon propre musicien. Être invité à monter et à être mon père est une question un peu sourde, à mon avis. Les gens qui me critiquent pour ne pas le faire ça, je ne pense pas qu’ils aient vraiment pensé à ce que je ressentirais là-dedans. “

Le mois dernier, Grammy producteur exécutif Ben Winston défendu L’Académie de l’enregistrement pour la façon dont il a reconnu Eddie Van Halen à cette année Grammy Awards. Il a confirmé à Variety que Wolfgang a été invité à apparaître sur le programme et il a expliqué la raison Van Halen a fini par ne pas recevoir un hommage plus long pendant l’événement.

Ben a déclaré: “Nous avons eu un appel avec [a rep for] Wolfgang avant le spectacle, et je lui ai demandé s’il serait prêt à venir jouer. Il sentait qu’il ne voulait pas vraiment faire ça, et j’ai proposé huit ou neuf guitaristes qui pourraient peut-être le faire. Mais au lieu de cela, il avait l’impression que nous devrions jouer une vidéo de Eddie lui-même, parce que personne ne pouvait jouer comme lui, c’est donc ce que nous avons fait. “

Il a poursuivi: “J’aurais aimé que ce soit plus long qu’il ne l’était, mais Eddie était la seule personne de tout «In Memoriam» à jouer sa propre musique, sans qu’aucun autre visage ne soit vu. Je pensais que c’était un hommage approprié pour lui, mais si Wolfgang pas, je suis désolé pour ça, bien sûr.

“C’est tellement horrible de perdre un parent. Nous avons fait de notre mieux.”

Eddie est décédé en octobre à l’âge de 65 ans.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N ° 8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.



