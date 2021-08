Wolfgang Van Halen dénonce les fans “grossiers” et “égoïstes” qui veulent qu’il remplace son père à Van Halen

Wolfgang Van Halen a une fois de plus démenti une rumeur selon laquelle une nouvelle version de VAN HALEN pourrait être assemblé avec lui à la guitare à la place de son défunt père.

En octobre dernier, une rumeur a commencé à faire le tour via un Wolfgang Van Halen groupe privé sur Facebook que le VAN HALEN « camp » discutait de la possibilité pour le groupe de proposer une formation remaniée qui consisterait en Sammy Hagar au chant, Michel Antoine à la basse, Alex Van Halen à la batterie et Wolfgang à la guitare. De plus, il a été suggéré que Eddie Van Halen dit à son fils et à son frère « Je te donne ma bénédiction » en ce qui concerne la perspective de VAN HALEN continuer sans lui.

Lors d’un nouvel entretien avec “Le monde de Terry Boyd”, qui est diffusé sur Portland’s KGON station de radio, Wolfgang a répondu à la rumeur en disant: “Je pense qu’il est impoli de la part des gens de supposer cela. Les gens considèrent les groupes, les acteurs ou les musiciens comme pas vraiment des gens comme eux, mais juste une sorte de chose qui leur donne des trucs qu’ils aiment. Et je pense que si les gens s’asseyaient et j’ai réalisé que c’était vraiment… Je viens de perdre mon père, et maintenant ils s’attendent à ce que je prenne son travail et continue à jouer dans le groupe au lieu d’être ma propre personne, je pense que c’est vraiment impoli de la part des gens de supposer quelque chose comme ça. Je pense que c’est un peu égoïste. Si je dois gérer la perte de mon père, je pense que d’autres personnes peuvent gérer la perte d’un groupe qu’elles aiment vraiment… Certaines choses sont vraiment nulles, et celle-ci en fait partie. Et je pense que si Je peux apprendre à comprendre comment y faire face, je pense que les autres devraient faire de même.”

Novembre dernier, Wolfgang Raconté SiriusXM‘s “Le spectacle de Howard Stern” que ” tu ne peux pas avoir VAN HALEN sans pour autant Eddie Van Halen. Je ne suis pas mon père. Je ne vais pas le remplacer. J’ai passé ma vie à m’assurer que je ne suis pas comme lui ; Je suis ma propre personne. Mon père, il serait énervé. Il me dirait : « Qu’est-ce que tu fous ? Allez faire votre propre merde. Vous ne pouvez pas avoir VAN HALEN sans pour autant Eddie Van Halen, à mon avis”, a-t-il répété. “En dehors peut-être d’un spectacle hommage à un moment donné, et des versions d’archives plus loin, c’est fait. Tu ne peux pas avoir ça sans lui.”

Agar remplacé David Lee Roth dans VAN HALEN en 1985 et a enregistré quatre albums studio avec le groupe — “5150”, “OU812”, “Pour la connaissance charnelle illégale” et “Équilibre” – qui ont tous dépassé le palmarès américain.

Sammy, Eddie, Alexis et Michael fait équipe pour la dernière fois en 2004 pour une tournée d’été aux États-Unis. En échange de la participation à la visite, Antoine aurait dû accepter une baisse de salaire et renoncer à ses droits sur le nom et le logo du groupe.

Au début de 2019, des rumeurs circulaient selon lesquelles la gamme de l’ère classique de VAN HALEN se réunirait pour la première fois depuis 1984. Il a depuis été révélé qu’un recul sanitaire impliquant Eddie était responsable du fait que la tournée ne s’est pas concrétisée.

Eddie est décédé en octobre dernier à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie.

L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.

Wolfgangle groupe solo de Mammouth WVH a sorti son premier album éponyme en juin.



