Wolfgang Van Halen dit qu’avoir un nom de famille célèbre “peut facilement ouvrir des portes” mais cela “ne les garde pas ouvertes”

Dans une nouvelle interview avec le Brésil 89 Un rock radio, Wolfgang Van Halen On lui a demandé si le fait d’avoir un nom de famille célèbre avait été une bénédiction ou une malédiction pour l’aider à s’établir en tant qu’artiste solo dans l’industrie de la musique. Il a répondu: “Je pense que c’est un peu des deux. Bien que le nom de famille puisse commodément ouvrir des portes, il ne les garde pas ouvertes. Donc je pense que tant que vous avez la marchandise, c’est ce qui vous mènera plus loin. Alors je Je suppose que cela reste à voir. Nous devrons donc voir. Seul le temps nous le dira, je suppose. “

En janvier dernier, Wolfgang Raconté Rolling Stone Inde qu’il était “vraiment reconnaissant” pour toute l’attention que sa musique solo a reçue jusqu’à présent. “Pour moi, c’est une chose que les gens s’y intéressent, mais après l’avoir entendu et que les gens veulent en savoir plus, c’est une chose énorme. Je suis donc vraiment ravi que les gens entendent plus sur le projet et tout ça parce que Je pense qu’ils vont apprécier.”

Wolfgang a également confirmé qu’il ne voulait aucun sentiment de droit à l’attention des gens en raison de la connexion avec son père, légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen.

“Malheureusement, c’est une épée à double tranchant avec mon nom; les gens vont faire attention de toute façon”, a-t-il déclaré. “Mais je ne peux rien faire contre ce que fait mon nom. Il ouvre des portes. Heureusement, je suis dans une position très chanceuse. Mais je pense que cela ne garde pas la porte ouverte. Je pense que vous devez faire vos preuves pour pour garder cette porte ouverte. Sinon, tu vas pétiller et disparaître. Alors je suppose que c’est juste une question de temps pour savoir si j’ai les marchandises ou pas. Mais mon père croyait en moi. Et c’est à la fin. vraiment besoin. Parce qu’il croyait en moi.

Wolfgang rejoint son père dans VAN HALEN pour la tournée de retrouvailles du groupe en 2007 avec le chanteur David Lee Roth, remplaçant Michel Antoine.

Le premier album éponyme de Wolfgang’s Mammouth WVH projet solo est sorti le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

Mammouth WVH soutiendra GUNS N’ ROSES une tournée aux États-Unis, commençant le 31 juillet au Hersheypark Stadium et se terminant début octobre avec une course de deux nuits au Hard Rock Live Arena d’Hollywood, en Floride.

Mammouth WVHla programmation de tournée de s comprendra Wolfgang à la guitare et au chant, Franck Sidoris (SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS) à la guitare, Jon Jourdan à la guitare et au chant, Garrett Whitlock (TREMONTI) à la batterie, et Ronnie Ficarro à la basse.



