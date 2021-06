Wolfgang Van Halen dit que le concert en hommage à Eddie Van Halen “devrait certainement avoir lieu”

Dans une interview du 14 juin avec SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk”, Wolfgang Van Halen a discuté de son projet d’organiser éventuellement un spectacle hommage en l’honneur de son père, Eddie Van Halen, décédé en octobre dernier. “Je pense vraiment que ce serait une bonne chose à faire”, a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Ce n’est pas dans les plans immédiats, car il y a beaucoup de pièces mobiles que vous devez encadrer pour que cela se produise. Mais je pense vraiment que cela devrait arriver. Absolument.”

Lorsqu’on lui a demandé comment il envisageait le concert hommage en termes de quels musiciens devraient être impliqués, Wolfgang a déclaré: “Je n’en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c’est que l’accent devrait être mis à cent pour cent sur la Pop. Bien que cela puisse être une célébration de VAN HALEN et l’histoire du groupe, je pense que plus que tout, cela devrait être concentré sur lui… C’est une grande demande et une grande chose à comprendre. Mais je pense que cela devrait arriver à un moment donné.”

Novembre dernier, Wolfgang Raconté Divertissement ce soir que le produit de tout spectacle hommage en l’honneur de son père ira à Eddiela charité préférée de, L’opus de M. Holland, qui aide les élèves défavorisés à accéder aux instruments de musique. Produit du premier single solo de Wolfgangle groupe solo de Mammouth WVH, “Distance”, bénéficient également L’opus de M. Holland.

En février dernier, l’ancien VAN HALEN leader Sammy Hagar Raconté Kyle Meredith qu’il mettra tout en œuvre pour participer à la Eddie Van Halen concert hommage.

« Je n’ai rien à voir avec le [Eddie Van Halen] héritage”, a-t-il déclaré. “C’est leur affaire – c’est Wolfie, Alex Van Halen [Eddie‘s brother]; ce sont des membres de la famille. Celui qui veut m’appeler et me dire “Voici la date”, je serai là. Je me fiche d’où je suis. je vais annuler un [solo] spectacle [if I need to]. [Laughs] [That’s] quelque chose VAN HALEN ne ferait jamais. Je fais toujours cette blague – annuler un spectacle était [out of the question with] VAN HALEN. Je suis sorti malade sans pouvoir chanter, Eddie est sorti avec une béquille, Alexis est sorti avec une putain de minerve — nous n’annulerions pas les spectacles. Mais je vais annuler mon spectacle pour un hommage à Eddie n’importe quel jour.”

Wolfgang rejoint son père dans VAN HALEN pour la tournée de retrouvailles du groupe en 2007 avec le chanteur David Lee Roth, remplaçant Michel Antoine.

Mammouth WVHLe premier album éponyme de ‘ est sorti le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

Mammouth WVH soutiendra GUNS N’ ROSES une tournée aux États-Unis, commençant le 31 juillet au Hersheypark Stadium et se terminant début octobre avec une course de deux nuits au Hard Rock Live Arena à Hollywood, en Floride.

