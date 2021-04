Wolfgang Van Halen dit que le deuxième album de Mammoth Wvh ne prendra pas aussi longtemps à se terminer

Wolfgang Van Halen, qui sortira le premier album de son groupe solo, MAMMOTH WVH, en juin, a confirmé à India’s Indulge qu’il avait déjà commencé à travailler sur l’effort de suivi. « En quelque sorte, d’une certaine manière », a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Parce que j’avais tellement d’idées que j’ai enregistrées pour le premier album que je pense qu’il en reste tellement que si je voulais mettre quelque chose ensemble très rapidement, je pourrais. Mais je voudrais y mettre plus de travail. C’est certainement ne prendra pas aussi longtemps que le premier album. «

On lui a demandé pourquoi il avait décidé de jouer de tous les instruments sur MAMMOTH WVHpremier LP de, Wolfgang dit: « Je me suis juste dit que puisque je pouvais tout jouer, je voulais voir si je pouvais le faire. [Laughs] En gros, je voulais juste voir. Et puis, puisque je pourrais – au moins je pense que je pourrais; Je suppose que c’est à tout le monde de décider – je me suis tellement amusé en studio que j’ai hâte d’y retourner et de le faire [again]. «

MAMMOTH WVHSon premier album éponyme sortira le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du LP, « Distance », a récemment atteint le n ° 1 des classements MediaBase et BDS Active Rock Radio. La chanson est un hommage à Wolfgangle père du légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen. La piste n’était pas prévue à l’origine pour être sur MAMMOTH WVHpremier album de, mais en raison de la réponse écrasante à la vidéo qui l’accompagne, qui a été visionnée plus de quatre millions de fois sur Youtube, il a été ajouté en tant que piste bonus. Tous Wolfgangle produit de « Distance » sont donnés à L’Opus de M. Holland.

« Distance » est une lettre ouverte à Wolfgangson père, déclarant «quelle que soit la distance, je serai avec toi». La vidéo de la chanson est créée à partir d’une collection de films familiaux à travers les années et offre un regard intérieur sur l’une des personnalités les plus remarquables de la musique. Chroniquant la famille au fil des ans, la vidéo se termine par un message vocal touchant laissé par Eddie à son fils.

Novembre dernier, Wolfgang a confirmé qu’il avait demandé à son père la permission d’utiliser le MAMMOTH WVH nom du groupe pour son projet solo. MAMMOTH WVH est un clin d’œil à l’histoire de la famille – Eddie et Alex Van HalenLe groupe de s’appelle MAMMOUTH quand chanteur David Lee Roth l’a rejoint pour la première fois en 1974.

photo par Travis Shinn



