Wolfgang Van Halen dit que le diagnostic de cancer du poumon de stade quatre d’Eddie Van Halen en 2017 était «le début» de la fin

Dans une nouvelle interview avec The Telegraph britannique, Wolfgang Van Halen a parlé des dernières années de son père, légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen, décédé en octobre dernier.

« Il a été diagnostiqué avec [stage four] cancer du poumon [in 2017], ” Wolfgang mentionné. “Nous avons eu de bonnes années vivables, mais c’était le début [of the end], Je dirais.

“Cela n’a vraiment pas dégénéré avant fin 2019”, a-t-il ajouté. “Il y avait encore des moments positifs entre les deux, mais c’est à ce moment-là qu’il a fallu plonger. Tant de problèmes de santé différents se sont empilés les uns sur les autres. Il a juste cédé sous le poids de tout cela.

“Quand tu grandis, tu sais toujours : ‘Un jour, je devrai m’occuper du parent’, mais je ne m’attendais pas à ce que cela arrive si tôt. Pendant que cela se produisait, je me disais : ‘ça arrivera plus tard’, mais je ne savais pas que j’étais déjà au milieu de ça.”

Après Eddie a été diagnostiqué avec un cancer du poumon de stade quatre, il a commencé à se rendre en Allemagne pour des traitements. Finalement, le cancer s’est propagé à Eddiela colonne vertébrale et le cerveau. Quelques mois plus tard, Eddie décédé à 65 ans.

Le trentenaire Wolfgang spéculé à Le Washington Post que son père aurait pu se rendre en Allemagne pour plus de radiations si la crise des coronavirus n’avait pas eu lieu, prolongeant peut-être sa vie.

Novembre dernier, Wolfgang dit que les médecins ont dit Eddie il a eu “six semaines” après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade quatre. “Et puis il est allé en Allemagne”, Wolfgang Raconté Howard Stern sur son SiriusXM spectacle. “Peu importe ce qu’ils font là-bas, c’est incroyable, parce que j’ai encore trois ans avec lui.”

En décembre dernier, EddieIl s’est avéré que la cause immédiate du décès était un événement cérébrovasculaire, tel qu’un accident vasculaire cérébral. La pneumonie, les troubles sanguins, le syndrome myélodysplasique et le cancer du poumon ont également été cités comme causes sous-jacentes dans son certificat de décès, qui a été obtenu par TMZ. Le certificat énumérait également un certain nombre d’autres « conditions importantes » qui ont contribué à Eddie, y compris le carcinome épidermoïde (cancer de la peau) de la tête et du cou et la fibrillation auriculaire, une maladie qui provoque des battements cardiaques irréguliers et augmente le risque d’AVC.

Dans le Howard Stern entrevue, Loup a déclaré que la cause de la mort de son père avait été “attribuée à tort” par certains médias à un cancer de la gorge. Eddie avait déjà lutté contre le cancer de la langue au début des années 2000, qui Eddie accusé de tenir un pic en métal dans sa bouche.

Loup a dit qu’il était “certainement faisable” que Eddie a eu un cancer de la langue à cause du choix, mais il a rejeté la suggestion selon laquelle il serait mort d’un cancer de la gorge.

“Les gens adorent lui faire chier à ce sujet” Wolfgang a déclaré, avant d’ajouter: “Il tenait ce pic au même endroit tout le temps, et c’est la zone exacte où il a eu le carcinome épidermoïde dans sa langue qu’il a dû couper.

“Quand c’est rapporté, c’est toujours attribué au cancer de la gorge, puis tout le monde au lieu de dire ‘Oh merde. Son cancer est de retour’, les gens disent juste ‘Quel idiot. Et cela fait complètement dérailler le tout”, a-t-il déclaré.

