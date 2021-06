Wolfgang Van Halen dit qu’il continuera à riposter contre ses trolls en ligne

Wolfgang Van Halen a parlé au Washington Post de son penchant pour affronter ses détracteurs en ligne de front, ne manquant jamais de riposter encore plus fort contre les personnes qui le dénigrent, sa musique ou ses parents. Concrètement, il y avait un Twitter utilisateur nommé FoodieAcadémie qui a écrit Wolfgang après que le multi-instrumentiste ait interprété la chanson “Distance” avec son groupe Mammouth WVH au “Jimmy Kimmel en direct !” en février. “Je ne connais pas bien ta musique. … Ce que j’ai entendu … était un solo de guitare d’une seule note. Ennuyeux et sans inspiration, et en hommage à ton père légendaire.” FoodieAcadémie écrit, référencement VAN HALENle guitariste emblématique de Eddie Van Halen. « Je sais qu’il t’a mieux appris que ça.

Wolfgang a répondu: “Le solo pour la distance est TOUTE émotion, et à la hauteur émotionnelle de la chanson. C’est pourquoi Pop l’a adoré.” Il a ajouté “(Alors va te faire foutre)” avec un emoji coeur rouge.

On lui a demandé pourquoi il n’avait pas simplement laissé FoodieAcadémie aller suivre les conseils des autres en “laissant mourir les trollers”, Wolfgang a dit : “Oh, mais c’est tellement plus thérapeutique de les tuer soi-même, n’est-ce pas, au lieu de les laisser mourir d’eux-mêmes ? C’est amusant de les abattre.”

Il a expliqué: “La moitié du temps, l’une des deux choses se produira. Soit ils doubleront et seront encore pires, soit ils s’excuseront immédiatement parce qu’ils obtiennent une fraction de ce qu’ils viennent de vous offrir et ils savoir comment y faire face.

“Il y a eu de nombreuses fois où j’ai eu quelque chose sur Instagram ou quelque chose du genre, et je l’épinglerai en haut de la section des commentaires. Et puis, vous savez, comme des mites à une flamme, d’autres commentateurs leur font simplement ce que ils me l’ont fait, et ils ne peuvent pas le supporter Et c’est comme si tu ne pouvais pas le servir si tu ne peux pas le prendre, mec, alors je le leur renvoie tout de suite.

“Je ne sais pas. C’est une façon amusante que j’ai trouvée de gérer ça, avec humour, et c’est presque comme un casse-tête. Et tant de gens se disent toujours:” Oh, si vous l’ignorez, ça va disparaître “, et ce n’est pas du tout vrai. Je pense que la plupart des gens qui disent que ça n’est pas dans la position ou qu’ils n’ont pas vécu ce genre de choses. Alors, j’ai trouvé ma façon amusante de gérer ça, et je vais continuer je le fais.”

Mammouth WVHLe premier album éponyme est sorti le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

Wolfgang rejoint son père dans VAN HALEN pour la tournée de retrouvailles du groupe en 2007 avec le chanteur David Lee Roth, remplaçant Michel Antoine.

Mammouth WVH soutiendra GUNS N’ ROSES une tournée aux États-Unis, commençant le 31 juillet au Hersheypark Stadium et se terminant début octobre avec une course de deux nuits au Hard Rock Live Arena d’Hollywood, en Floride.

Mammouth WVHla programmation de tournée de s comprendra Wolfgang à la guitare et au chant, Franck Sidoris (SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS) à la guitare, Jon Jourdan à la guitare et au chant, Garrett Whitlock (TREMONTI) à la batterie, et Ronnie Ficarro à la basse.



COMMENTAIRES

