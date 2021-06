Wolfgang Van Halen dit qu’il est « fini » la controverse entourant l’hommage à Eddie Van Halen aux Grammy Awards

Eddie Van Halenle fils de ‘s dit qu’il est « fini » la controverse entourant la façon dont son père a été reconnu par L’Académie d’enregistrement à cette année Grammy Awards.

Le légendaire VAN HALEN axeman a été inclus dans le segment “In Memoriam” lors de la 63e Grammy Awards, où L’Académie d’enregistrement rendu hommage aux musiciens décédés l’année dernière. À un moment donné du segment, Eddie Van HalenLe nom de a clignoté à travers l’écran sur un clip de lui déchiquetant un solo de guitare tandis qu’un projecteur brillait sur son emblématique guitare rouge-blanc-et-noir.

Eddiele fils de, Wolfgang Van Halen, a révélé plus tard dans un article sur les réseaux sociaux qu’il avait été approché par le Grammy producteurs pour interpréter l’instrumental de guitare signature de son père “Éruption” pendant l’émission mais qu’il a refusé.

Dans une nouvelle interview avec Billboard, Wolfgang a déclaré : « À ce stade, j’en ai fini. J’ai parlé avec Harvey Mason Jr. qui est maintenant comme la tête. C’est un gars vraiment sympa et j’ai eu une belle conversation avec lui sur l’avenir de la représentation du rock, donc je suis impatient de voir ce que l’avenir apporte avec le Grammy, peut-être une meilleure représentation du rock ou une meilleure compréhension de l’importance du rock dans l’industrie de la musique.”

De retour en mars, Wolfgang Raconté Pierre roulante qu’on s’approche pour jouer “Éruption” lors de l’événement “semblait être une sorte de demande sourde. Cela ne semblait pas bien”, a-t-il déclaré. “Et je pense que certaines personnes disent:” Eh bien, tu aurais dû le faire de toute façon. ” Et je ne pense pas qu’ils pensaient vraiment à l’attachement émotionnel à cela, et juste au fait que ce n’est pas la bonne chose à faire et quelque chose avec lequel je ne suis pas à l’aise.

“Je serai toujours là pour défendre mon père et faire avancer son héritage jusqu’au bout du monde”, a-t-il poursuivi. “Je suis un peu partial, mais je pense que vous ne pouvez pas discuter de l’impact que trois guitaristes ont eu sur l’histoire de l’instrument. Et c’est Les Paul, Jimi Hendrix, et mon père. Et donc quand quelque chose comme ça se produit, vous pensez qu’il mériterait un peu plus de temps.”

Il ya trois mois, Grammy producteur exécutif Ben Winston défendu L’Académie d’enregistrement pour la façon dont il a reconnu Eddie Van Halen à cette année Grammy Awards. Il a confirmé à Variety que Wolfgang a été invité à participer à l’émission et il a expliqué la raison Van Halen a fini par ne pas recevoir un hommage plus long pendant l’événement.

Ben a déclaré : « Nous avons eu un appel avec [a rep for] Wolfgang avant le spectacle, et je lui ai demandé s’il serait prêt à venir jouer. Il sentait qu’il ne voulait pas vraiment faire ça, et j’ai proposé huit ou neuf guitaristes qui pourraient peut-être le faire. Mais au lieu de cela, il a pensé que nous devrions jouer une vidéo de Eddie lui-même, parce que personne ne pouvait jouer comme lui, alors c’est ce que nous avons fait.”

Il a poursuivi: “J’aurais aimé que ce soit plus long qu’il ne l’était, mais Eddie était la seule personne de tout “In Memoriam” à jouer sa propre musique, sans qu’aucun autre visage ne soit vu. J’ai pensé que c’était un hommage approprié à lui, mais si Wolfgang n’a pas, je suis désolé à ce sujet, bien sûr.

“C’est tellement horrible de perdre un parent. Nous avons fait de notre mieux.”

Wolfgang n’était pas le seul à se sentir L’Académie d’enregistrement aurait dû mieux faire. SiriusXM DJ Eddie Trunk a appelé à quel point le mémorial était court dans un Instagram post et a noté: “Donc, dans une émission de plus de trois heures, c’est tout ce que les #grammys pouvaient rassembler pour une ICNE?! Je suis plus que scandalisé et dégoûté.”

Ancien VAN HALEN chanteur Gary Cherone, qui a pris la relève quand Sammy Hagar a quitté le groupe (ou a été licencié, selon qui vous demandez) en 1996, a également été bouleversé par l’hommage.

“Peut-être qu’un artiste qui a réinventé la façon dont on joue d’un instrument, qui continue d’influencer des générations de musiciens et qui a littéralement changé le cours du rock’n’roll mérite plus de quinze secondes au Grammy, ” Cherone a écrit le Twitter.

L’Académie d’enregistrement est régulièrement critiqué pour ne pas avoir inclus les musiciens décédés au cours de l’année écoulée, en grande partie en raison des limitations de temps de la diffusion. Plus de 800 noms ont été considérés pour inclusion cette année, selon Variété. Sur son site Internet, L’Académie d’enregistrement a inclus tous ces noms sur une liste plus complète, notant que le segment télévisé “In Memoriam” est destiné à ne mettre en évidence que certains des artistes décédés cette année, pas nécessairement tous.

Eddie est décédé en octobre à l’âge de 65 ans.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.

photo par Bryan Beasley