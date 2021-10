Wolfgang Van Halen entorse à la cheville, joue avec une botte de protection : photos, vidéo

Wolfgang Van Halen portera une botte de protection sur son pied gauche pendant les quatre à six prochaines semaines après s’être foulé la cheville.

Le fils de 30 ans du légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen a fait un mauvais pas en descendant de son bus de tournée tôt mercredi et s’est blessé au pied avant de se produire avec son groupe Mammouth WVH à Huntsville, Alabama plus tard dans la nuit.

Tôt dans la journée, Wolfgang pris à son Twitter pour partager une photo de son pied dans une botte et il a écrit dans un message d’accompagnement : » J’ai mangé de la merde en descendant du bus ce matin et je me suis foulé la cheville. Maintenant, je dois bercer cette botte pendant 4 à 6 semaines.

« On dirait que cette botte va acquérir une certaine expérience de spectacle.

« On se verra ce soir, Huntsville.

Il a informé les fans de son état mercredi après-midi.

« D’accord, le soundcheck était… intéressant », a-t-il écrit. « On dirait que je vais être Dave Grohl-C’est ce soir, les gars. Soyez patient avec moi haha. »

Mammouth WVH a des spectacles en tête d’affiche réservés jusqu’à samedi.

Plus tôt dans le mois, Mammouth WVH guitariste Franck Sidoris et sa femme ont été impliqués dans un grave accident de voiture, laissant le groupe se produire lors de ses récents spectacles en quatuor.

Mammouth WVH passé deux mois sur la route en première partie de l’étape nord-américaine de GUNS N’ ROSES‘ « Nous sommes F’n Back » visiter.

Wolfgang a écrit toutes les chansons et a interprété toute l’instrumentation et le chant sur Mammouth WVHle premier album éponyme de , sorti en juin.

Mammouth WVH a fait ses débuts à la télévision en février, jouant « Distance » au « Jimmy Kimmel en direct ! » et traversant un arrangement acoustique exclusif sur « Aujourd’hui ».



J’ai mangé de la merde en descendant du bus ce matin et je me suis foulé la cheville. Maintenant, je dois bercer cette botte pendant 4 à 6 semaines. On dirait que cette botte va acquérir une certaine expérience de spectacle. Nous verrons ce soir, Huntsville. pic.twitter.com/87OGTIn1fC — Loup-garou Van Helsing ?? (@WolfVanHalen) 20 octobre 2021

Ok, le soundcheck était… intéressant. On dirait que je vais être Dave Grohl ce soir, les amis. Soyez patient avec moi haha ​​? — Loup-garou Van Helsing ?? (@WolfVanHalen) 20 octobre 2021

Maman a vu Van Halen au VBC il y a 36 ans. Ce soir, nous avons tous les deux pu regarder Mammoth WVH au VBC. Remettre le MEILLEUR concert auquel j’ai assisté jusqu’à présent ?? Publié par Reanne Elmore le mercredi 20 octobre 2021

Je regarde actuellement Mammoth WVH avec mon oncle Randy Wade. Si vous ne le savez pas, Mammoth WVH est Wolfgang Van Halen, fils de… Publié par Chris Wade le mercredi 20 octobre 2021

pic.twitter.com/3IAntjlXQB – Andrew Lloyd Dobler (@john_e_catfish) 21 octobre 2021

Mots clés:

mammouth wvh

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).