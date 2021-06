Wolfgang Van Halen explique comment il a fini par remplacer Michael Anthony à Van Halen

Dans une nouvelle interview avec SPIN, Wolfgang Van Halen a parlé de la façon dont il a géré toute la négativité à laquelle il a été soumis en ligne après qu’il a été annoncé qu’il intervenait pour Michel Antoine au VAN HALENtournée de retrouvailles avec David Lee Roth. Il a déclaré: “Ayant l’air cynique sur papier, en tant qu’enfant remplaçant un membre de longue date, c’est comme… ouais, tu devrais me détester. C’est beaucoup plus nuancé que ça. Ce n’est pas comme mon père [VAN HALEN guitarist Eddie Van Halen] était comme, ‘Va te faire foutre, sors d’ici.’ Mon père ne passait pas un bon moment, et Mike s’amusait bien avec [former VAN HALEN singer Sammy Hagar], ” Wolfgang a expliqué, se référant à la bataille publique de son père contre la toxicomanie et le comportement erratique. “Sam n’était pas dans le groupe. Bien sûr, c’est un peu risqué et compliqué, mais il n’en faisait vraiment plus partie. Je comprends parfaitement qu’il ne voudrait pas être avec mon père quand il était comme ça. Ce n’était jamais comme si j’étais allé voir mon père pour lui dire [in a cagey movie villain voice] « Je devrais jouer de la basse. » À ce moment-là, je voulais juste garder mon père en vie.”

Wolfgang déjà évoqué Antoinele retrait de VAN HALEN lors d’un entretien en novembre 2020 avec Steve Baltin de Forbes. Il a dit à l’époque à propos de la haine qu’il recevait de certains VH fans: “Je ne pense pas que ce soit une chose personnelle. Je pense que c’était leur amour pour Michel Antoine; cela n’avait rien à voir avec moi en tant que personne. C’est juste qu’ils auraient de loin préféré le voir sans se rendre compte de l’histoire de la façon dont [the reunion] cela ne serait probablement pas arrivé sans moi parce que papa se sentait incroyablement peu inspiré et, surtout quand il était sobre, il avait un problème d’anxiété monumental et m’avoir là le rendait plus à l’aise et créatif. Maintenant que les gens commencent à apprendre la vérité derrière tout, tant de gens comprennent et se sont en fait excusés directement auprès de moi le Twitter, comme, ‘Hé, mec, je te détestais avant, mais je me rends compte que je ne t’ai jamais vraiment connu. Je t’ai détesté pour une raison hors de ton contrôle et je voulais juste m’excuser. Je me sens mal.’ C’est une très grande chose à faire pour les gens, surtout sur Internet. J’ai donc été vraiment touché par la gentillesse des gens qui ont pu être impoli avec moi dans le passé. Tout a roulé sur mon dos de toute façon. Mais il faut une grande personne pour admettre qu’elle a tort. Et ces gens le font certainement en masse et je ne peux pas le croire.”

Après Baltin souligné que Eddie Van Halen a clairement indiqué dans une interview en 2009 que la seule façon dont cette tournée se déroulait était parce qu’il était si heureux de tourner avec son fils, Wolfgang a déclaré: “Oui, c’était incroyablement important pour lui et je ne pense pas que les gens ont vraiment pris ses paroles à cœur, je ne pense pas qu’ils l’aient vraiment cru. Ils voulaient regarder vers le négatif. De nos jours, c’est toujours à propos de la réaction cynique et de tout, donc le vrai sens derrière ce qu’il disait n’a jamais vraiment résonné.”

L’automne dernier, Wolfgang a révélé que son père avait envisagé un “évier de cuisine” VAN HALEN visite qui aurait inclus Antoine, ainsi que des tours de voix des deux Sammy Hagar et David Lee Roth. Il a même été question de ramener Gary Cherone, qui a chanté avec le groupe sur un album mal reçu, les années 1998 “Van Halen III”.

Au début de 2019, une rumeur a fait surface selon laquelle le classique VAN HALEN la programmation se réunirait cet été-là pour une série de spectacles dans les stades. Cela aurait été la première fois que Michael, Eddie, David et Alex Van Halen joué ensemble depuis 1984.

Les rumeurs ont commencé avec Roth, qui a laissé entendre Vautour cette VAN HALEN jouerait dans des stades avec Antoine de retour dans l’alignement.

VAN HALEN et Antoine n’avaient pas été en bons termes depuis plus d’une décennie, avec Antoine pas invité à se joindre à la réunion avec Roth qui a commencé en 2007. Les deux tournées suivantes et l’album studio, “Une autre sorte de vérité”, En vedette Wolfgang à la basse.

Antoine a subi une baisse de salaire et a renoncé à tous ses droits sur le nom et le logo du groupe afin de participer à VAN HALENtournée de 2004, qui comprenait Agar.

Eddie est décédé en octobre à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.

Wolfgang a joué de tous les instruments et a chanté toutes les notes du premier album de son groupe solo Mammouth WVH, dont la sortie est prévue ce mois-ci via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du disque, “Distance”, est sorti en novembre. Wolfgang a écrit la chanson alors que son défunt père luttait contre le cancer, “imaginant ce que serait ma vie sans lui, et à quel point il me manquerait terriblement”, comme Wolfgang expliqué dans un communiqué.

