Wolfgang Van Halen interprète “Paradise City” avec Guns N’ Roses (vidéo)

Wolfgang Van Halen rejoint GUNS N’ ROSES sur scène hier soir (samedi 2 octobre) au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, pour se produire “Ville du paradis”. Des séquences vidéo filmées par des fans de son apparition peuvent être vues ci-dessous. Le concert faisait partie de GUNS N’ ROSES‘ Tournée américaine qui a débuté fin juillet, avec Wolfgangle groupe solo de Mammouth WVH fournir un soutien à toutes les dates.

Dans une récente interview avec AL.com, Wolfgang a déclaré sur le partage de la scène avec GUNS N’ ROSES guitariste Sabrer tous les soirs : « J’adore le regarder et à quel point il le fait paraître sans effort, tout ce qu’il fait. tous les soirs, c’est un régal, c’est sûr.”

Il y a quelques mois, Wolfgang Raconté Rock classique ultime cette ARMES À FEU chanteur Axl Rose l’avait étreint lors de leur première rencontre. “Il m’a dit qu’il aimait beaucoup [the MAMMOTH WVH song] ‘Ne reculez pas’ et qu’il a vraiment aimé la vidéo. Je ne pouvais pas le croire. C’était un gars vraiment gentil. L’autre jour, Duff [McKagan] est venu dans notre loge et c’est aussi un amoureux. Il nous disait comment Axe dit que ‘Ne reculez pas’ c’est juste du rock and roll pur et dur, et j’ai pensé que c’était le plus grand compliment que j’aurais pu entendre. Cela ressemble toujours à un rêve.”

Mammouth WVHtournée en tant qu’acte de soutien pour GUNS N’ ROSES devrait se terminer ce soir (dimanche 3 octobre) avec la deuxième d’une course de deux nuits au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

Mammouth WVHcaractéristiques de la gamme de tournées de Wolfgang à la guitare et au chant, Franck Sidoris (SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS) à la guitare, Jon Jourdan à la guitare et au chant, Garrett Whitlock (TREMONTI) à la batterie, et Ronnie Ficarro à la basse.

Mammouth WVHle premier album éponyme de ‘s est sorti le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

Le groupe a fait ses débuts à la télévision en février, jouant “Distance” au “Jimmy Kimmel en direct !” et traversant un arrangement acoustique exclusif sur “Aujourd’hui”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).