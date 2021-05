Wolfgang Van Halen: “ Je suis fou de Meshuggah ”

Dans une nouvelle interview avec RockSverige, Wolfgang Van Halen on lui a demandé s’il était dans des groupes comme GOJIRA ou alors MASTODONTE. Il a dit: “Oh, ouais. J’adore GOJIRA. Et je suis fou de MESHUGGAH. PÉRIPHÉRIE, Je suis ami avec ces gars et c’est un groupe phénoménal. “

Wolfgang, qui a joué tous les instruments sur le premier album à venir de son MAMMOTH WVH projet, on lui a également demandé s’il pouvait élaborer le MESHUGGAH chanson “Saigner” à la batterie. “Oh, ouais. Je peux y jouer,” dit-il. “En tant que batteur, MESHUGGAH est comme mon préféré parce que c’est comme un problème de maths, comme une chanson. En tant que batteur, c’est vraiment amusant de comprendre les éléments polyrythmiques de chaque chanson. C’est un régal et j’adore ça. “

Van Halen a poursuivi en confirmant qu’il avait vu le clip YouTube populaire de MESHUGGAHL’éclairagiste au travail lors d’un salon en 2012 à Paris. “Ouais, c’est incroyable,” Wolfgang mentionné. “Ils ont un mec merveilleux.”

MAMMOTH WVHSon premier album éponyme sortira le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

Wolfgang rejoint son père Eddie Van Halen dans VAN HALEN pour la tournée de retrouvailles 2007 du groupe avec le chanteur David Lee Roth, en remplaçant Michael Anthony.

En novembre, Wolfgang a confirmé qu’il avait demandé à son père la permission d’utiliser le MAMMOTH WVH nom du groupe pour son projet solo. MAMMOTH WVH est un clin d’œil à l’histoire de la famille – Eddie et Alex Van HalenLe groupe de s’appelait MAMMOUTH lorsque Roth l’a rejoint pour la première fois en 1974.

MAMMOTH WVHLa gamme de tournées comprendra Wolfgang à la guitare et au chant principal, Frank Sidoris (SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS) à la guitare, Garrett Whitlock (TREMONTI) à la batterie, et Ronnie Ficarro à la basse.

