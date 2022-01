Wolfgang Van Halen : les 11 albums qui ont changé ma vie

Pour quelqu’un dont le père était l’un des plus grands guitaristes que le monde ait jamais vu, Wolfgang Van Halen adore la batterie. « J’ai commencé à jouer de la batterie », explique le pivot du Mammoth WVH, qui a chanté et joué de tous les instruments sur le premier album éponyme de son groupe. « Donc, je me concentre sur la batterie lorsque j’écoute de la musique. »

Il a également réfléchi sérieusement à la liste des 10 albums qui ont changé sa vie, qui s’oriente vers la partie prog-metal du spectre musical bien qu’il réussisse toujours à trouver de la place pour quelques classiques du hard rock glacial – plus quelques Van inattendus. Halen 33 tours.

« Ceci n’est pas dans un ordre particulier », dit-il en regardant la liste qu’il a devant lui.

AC/DC – L’autoroute vers l’enfer (1979)

Le groupe qui m’a probablement d’abord obsédé était AC/DC. Mon père me les a présentés avec Powerage, et je pensais choisir celui-là parce que c’était son album préféré. Mais un peu plus que ça, Highway To Hell est probablement mon album préféré.

Pour moi, c’est parfait. Chaque chanson qu’il contient est la quintessence d’AC/DC. Et aussi, parce que c’était le dernier album de Bon Scott, la toute dernière chanson dessus, Night Prowler, ressemble à un si bon départ. De toute évidence, ils ne l’ont pas fait de cette façon, mais c’est comme si quelqu’un sortait dans une ambiance incroyable.

Un autre groupe énorme qui a été extrêmement influent et qui a élevé mon talent musical grâce à ce qu’ils essaient de faire. C’est difficile à choisir parce qu’ils sont tous tellement géniaux, mais je devrais choisir Ænima comme étant cet album qui m’a vraiment mis au défi.

Quand j’ai entendu la chanson Third Eye pour la première fois, ça m’a époustouflé, parce que c’était l’une des premières chansons que j’avais jamais entendues qui durait plus de quatre minutes et cela m’a juste montré de manière créative ce que vous pouvez faire dans cet espace et comment vous pouvez créer ces sentiments. Tout cet album a fait de moi un meilleur batteur et un meilleur bassiste, et il m’a vraiment fait découvrir l’idée des timings progressifs.

Karnivool – Sound Awake (2009)

Karnivool est un groupe incroyable d’Australie, et c’est l’un de mes albums préférés de tous les temps. Ils sont en quelque sorte les enfants de Tool, en ce sens qu’ils reflètent ce son rock/métal progressif, mais ils ont un sens de la mélodie qui leur est propre, et leur musicalité est hors des charts.

L’ensemble de l’album sonne de manière phénoménale, et les deux derniers morceaux, Deadman et Change (Part 2), sont des chansons incroyables.

Porc-épic – Aile morte (2005)

Vous pouvez dire où se situent mes goûts musicaux, dans cette direction progressive. Je pense que j’ai découvert Porcupine Tree à travers la chanson Shallow de Deadwing très tôt sur iTunes. Je l’ai entendu et j’ai pensé que c’était vraiment cool – j’aime la façon dont le pré-chorus est très bas et mélodique, puis le refrain est lourd et riffy. C’est un album vraiment sombre, mais même s’il est si sombre, ils y explorent des mélodies joyeuses.

J’ai plongé dans les premiers trucs, mais ce n’est pas vraiment mon style – c’est sur [Porcupine Tree’s 2002 album] In Absentia, quand Gavin Harrison, qui est l’un de mes batteurs préférés de tous les temps, que j’y suis allé fort. In Absentia, Deadwing et [2007’s] Fear Of A Blank Planet, ces trois albums sont au cœur de ce que j’aime chez Porcupine Tree. Et ils se reforment – je n’ai jamais vu ça venir. La nouvelle chanson, Harridan, est géniale.

Nine Inch Nails – Le Fragile (1999)

La plupart des gens ont tendance à aller avec The Downward Spiral, mais pour moi, The Fragile est mon album préféré. C’est très, très proggy. Il y a beaucoup de motifs différents qui apparaissent à plusieurs reprises tout au long de cela, ce qui demande beaucoup d’habileté – une habileté qui dépasse ce que je pouvais faire. Et c’est parfois un album très en colère.

La piste d’ouverture [Somewhat Damaged) is one of the most evil-sounding, angry songs Trent Reznor ever written. But then there’s so much beautiful stuff on there too – even radio singles. It’s got everything on it. It was a big album for me.

Jimmy Eat World – Futures (2004)

This is delving into my earlier musical tastes. All of Jimmy Eat World’s albums are great, but I like Futures because it has a grit and a darkness to it compared to their other material – maybe I just like dark stuff. It reminds me of a time in my life when I was young and didn’t know what was going on and what I wanted to do, and that whole album really resonated to me. Listening to it now, it hasn’t skipped a beat – it’s still just as good as when I was younger.

Blink-182 – Enema Of The State (1999)

One of the first bands I discovered on my own was Blink-182. I’m a late 90s pop-punk baby! They obviously took off with [1997’s] Dude Ranch, mais c’était le premier album avec Travis Barker, et quand il l’a rejoint, il les a vraiment renforcés et affinés à un niveau incroyable – il a considérablement amélioré leur jeu. Cela m’a essentiellement appris à jouer de la batterie, mais en grandissant, cela m’a inculqué l’amour des harmonies mélodiques.

La façon dont Tom [DeLonge, vocalist/guitarist] et Marc [Hoppus, bassist/vocalist] harmoniser, cela a entraîné mon oreille à vouloir entendre des harmonies tout le temps. Tout l’album est tellement ancré en moi que je n’ai presque jamais besoin de l’écouter, et quand je l’écoute, c’est vraiment nostalgique.

Peter Gabriel – Alors (1986)

C’est l’un de mes albums préférés, car c’était l’un des albums préférés de mon père de tous les temps. Je ne l’oublierai jamais qu’il est venu me voir un soir avec ces énormes écouteurs et m’a dit : « Loup, mets ceux-là. » Et il a mis les écouteurs sur ma tête et a lancé la première chanson Red Rain. Le paysage sonore est incroyable – tout le monde devrait le faire au moins une fois dans sa vie, mettre une paire d’écouteurs incroyables et lancer Red Rain.

C’est très difficile à écouter maintenant que mon père est parti, mais cet album d’avant en arrière est celui de Peter Gabriel à son meilleur. C’est un auteur-compositeur tellement fantastique. Personne n’a cette voix et personne ne l’aura jamais. Vous vous en émerveillez : » Putain, c’est génial. «

Les Beatles – Abbey Road (1969)

Tout le monde parle généralement de l’Album Blanc ou du Revolver. Je sais que ce n’est pas l’album des Beatles préféré de tout le monde, mais je me suis vraiment connecté à Abbey Road. Pour moi, les Beatles ont toujours été là – personne n’a été du genre « Hé, tu dois écouter ça. » Je les ai appréciés pour ce qu’ils étaient, mais ils n’ont jamais vraiment été ma tasse de thé. Mais ensuite, je me suis dit : « OK, je vais plonger dedans », et c’est Abbey Road qui a attiré mon oreille.

Je suppose que je peux voir une ligne progressive de progressivité avec beaucoup de cela, parce que l’ensemble de la deuxième face n’était qu’une chanson gigantesque. De plus, She’s So Heavy est juste une super chanson – c’était du heavy avant le heavy. C’était presque comme une chanson de métal à un certain point – John criait juste et ne s’en souciait pas. Et techniquement, c’était le dernier album qu’ils aient jamais fait, parce que Let It Be avait déjà été enregistré et mis de côté, et c’était une note si forte à sortir, comme avec Bon Scott et Highway To Hell.

Van Halen – Fair Warning (1981)/Balance (1995)

Je voulais choisir un album de Van Halen, car cela ne peut évidemment pas être ignoré dans mon éducation et mon influence. Je l’ai vécu et respiré toute ma vie. Mais j’ai un peu truqué, car je ne pense pas que vous puissiez représenter pleinement ce qu’est Van Halen sans regarder à la fois l’ère Roth et l’ère Hagar.

Fair Warning, l’album de l’ère Roth, est un album très spécial pour moi. C’était un album où mon père a juste dit « Fuck it » et a fait ce qu’il voulait. Je pense que c’est pour ça que c’est un classique culte – ça n’a jamais vraiment été un gros album comparé aux autres. Mais je pense que c’est vraiment important parce que c’est là que papa est allé dur. Encore une fois, c’est un autre album sombre, mais il y a aussi des classiques comme Unchained. Et c’est tellement rapide – ça passe en 36 minutes ou quelque chose, mais ça donne juste envie de recommencer. C’est un album tellement génial, sombre et amusant que je pense qu’il est négligé.

A l’époque de Hagar, Balance était l’album qui comptait beaucoup pour moi. Techniquement, j’étais en vie pendant [1991’s] Pour la connaissance charnelle illégale, mais Balance était celui dont je me souviens en quelque sorte avoir été autour quand cela se produisait. On pourrait dire que For Unlawful Carnal Knowledge était un meilleur album, mais Balance, pour moi, signifie plus. C’est plus un truc nostalgique. Du point de vue sonore, c’est un album au son phénoménal – ça sonne incroyable.

C’est peut-être l’album de Hagar qui sonne le mieux, peut-être le meilleur de Van Halen. L’ère Hagar montre également une autre facette du jeu de mon père. J’aime la façon dont il s’est davantage penché sur les trucs mélodiques – certaines des plus belles mélodies qu’il ait jamais écrites l’ont été à l’époque de Hagar avec des choses comme Dreams ou la chanson Not Enough de Balance. Mais j’aime tous les albums de Van Halen.

