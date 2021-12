Wolfgang Van Halen ne pense pas qu’Alex Van Halen fera une apparition à l’un des derniers spectacles de David Lee Roth

Wolfgang Van Halen ne pense pas Alex Van Halen se produira à l’un des David Lee Rothles derniers concerts de .

le VAN HALEN le leader a récemment annoncé qu’il prenait sa retraite, sa résidence à Las Vegas précédemment annoncée servant de dernière série de spectacles. Il a également laissé entendre que son ancien compagnon de groupe Alexis ferait une apparition à un moment donné pendant la course.

Mais dans une récente interview avec SPIN, Wolfgang, qui a rejoint son père Eddie Van Halen dans VAN HALEN à l’âge de 16 ans pour la tournée de retrouvailles du groupe en 2007 avec Roth, remplaçant Michel Antoine, semblait verser de l’eau froide sur l’idée. Interrogé sur la possibilité de Alexis joindre David sur scène à Las Vegas, Wolfgang a dit: « Je ne pense pas. » Lorsque l’intervieweur a souligné que Roth avait dit que cela se passait, Wolfgang a répondu: « Ouais, je sais. Je ne sais pas à ce sujet. » Il a ajouté : « Je ne parle pas pour Al ou quoi que ce soit, mais je n’ai pas entendu. je n’ai pas parlé à Al à ce sujet, mais je veux dire, cela ne ressemble pas vraiment à quelque chose Al ferait.

« La chose avec VAN HALEN que les gens auraient dû apprendre [by] maintenant c’est que si ça ne vient pas d’eux, ce n’est pas vrai. Et Al n’a fait aucune déclaration publique à ce sujet. Donc je ne m’y attendrais pas. S’il ne l’a pas dit, ce n’est probablement pas vrai. »

Il a poursuivi: « Les gens adorent parler de papa et de la façon dont il dirigeait le groupe, mais ce n’est pas vraiment vrai. AlC’est le genre de personne qui était en charge et de la manière dont le groupe s’est en quelque sorte raconté publiquement. »

Plus tôt ce mois-ci, Wolfgang parlé de Davidla retraite de dans une interview avec Conséquence. Abordant sa relation personnelle avec le chanteur, le joueur de 30 ans a déclaré : « Dave est un… il est vraiment unique en son genre [chuckles] genre de gars. Nous ne parlons pas vraiment, si jamais. Nous avons toujours été cordiaux en tournée ensemble, mais ce n’est pas du tout comme si je lui avais parlé au cours des six dernières années. Mais, je veux dire, il baise David Lee Roth. Je suis tellement heureux pour lui et pour tout ce qu’il a accompli. Et c’est juste un phénoménal… Il sera toujours l’un des meilleurs. »

Wolfgang déjà discuté de sa relation avec Roth dans une interview de novembre 2020 avec Pierre roulante. À l’époque, il a déclaré: « Nous sommes cordiaux. Mais c’était très lié aux affaires. Vous savez, nous avons toujours été cool, mais nous ne nous voyions vraiment que sur scène. »

Il y a un an, Wolfgang a révélé une farce hilarante sur laquelle un directeur de tournée a joué Roth pendant VAN HALENLa dernière série de spectacles de , qui s’est terminée en octobre 2015 au Hollywood Bowl. Parler à TOURNOYER, Wolfgang a déclaré : « Tout au long de la tournée, Dave avait un problème chaque fois que quelqu’un dans le public avait un ballon de plage. Théâtre en plein air, concert d’été, rock party du sud de la Californie, VAN HALEN – ça ne sort pas de l’ordinaire. Mais chaque fois qu’il les voyait, cela le bouleversait vraiment pour une raison quelconque. Et il arrêtait de chanter, puis se tenait devant la scène et disait : « Lancez le ballon de plage ici, lancez le ballon de plage ici, lancez le ballon de plage ici » huit fois jusqu’à ce qu’il finisse par se lever, et il tamponnez-le. Ensuite, il le jette hors de la scène. Je suppose qu’il ne voulait vraiment pas de ça là-bas.

« Avant le tout dernier spectacle, le responsable de la tournée est venu vers mon père et moi et a murmuré : ‘Hé, vous avez une drôle de petite surprise pour vous tous à la fin du spectacle' », a-t-il poursuivi. « Nous sommes, comme : « Quoi ? » Et il dit : « À la toute fin de ‘Saut’, quand tu feras la balade, on va lâcher 50 ballons de plage du haut du public. Et nous verrons simplement ce qui se passe. Mais même s’il s’énervait, qu’allait-il faire ? C’est le dernier putain de show. Et bien sûr, nous arrivons à ‘Saut’, et il y avait juste une cavalcade, une avalanche de ballons de plage, et Dave était juste, comme, un court-circuit. Il ne comprenait pas comment s’y prendre. Mais nous en avons tous ri. Et c’était juste une plaisanterie vraiment amusante, presque comme une plaisanterie amusante. Et oui, c’était un souvenir vraiment amusant de ce spectacle. Au fur et à mesure que le temps passait, plus j’y réfléchissais, du genre ‘Wow, si c’est le dernier spectacle, quelle façon incroyable de couronner le tout.' »

Eddie est décédé en octobre 2020 à l’âge de 65 ans. Il luttait contre un cancer de la gorge et est décédé entouré d’amis et de sa famille dans un hôpital de Santa Monica, en Californie.

VAN HALEN était inactif depuis la fin de sa tournée américaine il y a six ans.

Au début de 2019, les rumeurs couraient que la gamme de l’ère classique de VAN HALEN se réunirait pour la première fois depuis 1984. Il a depuis été révélé qu’un recul sanitaire impliquant Eddie était responsable du fait que la tournée ne s’est pas concrétisée.