Wolfgang Van Halen rejette la chemise de la tournée Van Halen 2019 « douloureusement fausse »

Wolfgang Van Halen dit qu’une image largement diffusée sur les réseaux sociaux prétendant montrer une chemise pour l’un des concerts de VAN HALENLa tournée proposée par 2019 est « douloureusement fausse ».

En novembre 2020, Wolfgang, qui est devenu VAN HALENbassiste de en 2006, à l’âge de 15 ans, a révélé que son père, guitariste légendaire Eddie Van Halen, avait contemplé un « évier de cuisine » VAN HALEN tournée qui aurait inclus l’ancien bassiste Michel Antoine, ainsi que les tours de voix des deux Sammy Hagar et David Lee Roth. Il a même été question de ramener Gary Cherone, qui a chanté avec le groupe sur un album mal reçu, les années 1998 « Van Halen III ».

Lundi (20 décembre), personnalité de la radio montréalaise Jérémy Blanc a partagé une photo d’une chemise « d’équipage local » qui, selon quelqu’un, était destinée à « la « Visite de l’évier de cuisine » cela n’a jamais été le cas. » Le tweet a ajouté « que seuls quelques sites avaient l’autorisation d’imprimer des chemises et cela aurait été à Chicago au Wrigley Field le 07/04/2019. » Aux côtés des têtes d’affiche supposées VAN HALEN, la chemise énumérait plusieurs actes de soutien, y compris COMBATTANTS DE FOO, Jason Aldéan, WEEZER et Wolfgangson propre groupe Mammouth WVH, dont le dernier n’a été lancé publiquement que l’année dernière.

Après l’un des Wolfgang‘s Twitter les fans lui ont demandé si la chemise était authentique, le joueur de 30 ans a répondu : Howard Stern interview lorsque la tournée des éviers de cuisine a été évoquée pour la première fois. »

Wolfgang a ajouté dans un tweet séparé: « Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet, car cette chemise est une pure merde. Celui qui a fait ça est une putain de personne bizarre. Juste… pourquoi. Ça a même l’air stupide. Une chemise si mal conçue. De plus, nous n’avions même pas de design officiel final pour le MAMMOUTH logo à l’époque, alors oui.

« Quelle coïncidence incroyable que cette photo soit apparue juste après mon Howard Stern interview il y a un an où j’ai parlé de la tournée des éviers de cuisine pour la première fois. »

Avec Wolfgang à la basse, VAN HALEN s’est lancé dans de longues tournées en 2007, 2012 et 2015. La dernière série de concerts du groupe a eu lieu à l’été et à l’automne 2015. Le trek nord-américain comprenait 41 concerts commençant le 5 juillet 2015 et se terminant le 4 octobre 2015.

Au début de 2019, une rumeur a fait surface selon laquelle le classique VAN HALEN la programmation se réunirait cet été-là pour une série de spectacles dans les stades. Cela aurait été la première fois que Michael, David, Eddie Van Halen et Alex Van Halen joué ensemble depuis 1984.

Les rumeurs ont commencé à l’origine avec Roth, qui a laissé entendre Vautour cette VAN HALEN jouerait dans des stades avec Antoine de retour dans l’alignement.

VAN HALEN et Antoine n’avaient pas été en bons termes depuis plus d’une décennie, avec Antoine pas invité à se joindre à la réunion avec Roth qui a commencé en 2007.

Antoine a subi une baisse de salaire et a renoncé à tous ses droits sur le nom et le logo du groupe afin de participer à VAN HALENtournée de 2004, qui comprenait Agar.

Eddie est décédé en octobre 2020 à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.



Douloureusement faux. Je l’ai dit il y a un an lorsque quelqu’un l’a fait le lendemain de mon interview avec Howard Stern lorsque la tournée des éviers de cuisine a été évoquée pour la première fois. — Loup Van Halen ? ? ? (@WolfVanHalen) 21 décembre 2021

Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet, car cette chemise est une pure merde. Celui qui a fait ça est une putain de personne bizarre. Juste pourquoi. https://t.co/OT65Dzf6tQ — Loup Van Halen ? ? ? (@WolfVanHalen) 21 décembre 2021

Cela a même l’air stupide. Juste une chemise mal conçue. De plus, nous n’avions même pas de design officiel final pour le logo Mammoth à ce moment-là, alors oui. ? — Loup Van Halen ? ? ? (@WolfVanHalen) 21 décembre 2021

Quelle incroyable coïncidence que cette photo soit apparue juste après mon interview avec Howard Stern il y a un an où j’ai parlé de la tournée des éviers de cuisine pour la première fois. — Loup Van Halen ? ? ? (@WolfVanHalen) 21 décembre 2021

Mots clés:

van halen

Publié dans:

Des nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).