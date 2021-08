Wolfgang Van Halen sur son whisky a Go Go ‘retour à la maison’ ⋆ .

Wolfgang Van Halen était à bord de son bus de tournée garé à Missoula, dans le Montana, il y a quelques semaines, décrivant la récente série de dates d’ouverture de Guns N’ Roses de son groupe de rock Mammoth WVH comme « sans stress, car nous sommes le groupe d’ouverture. Personne n’est là pour vraiment nous voir », lorsque le téléphone s’est éteint.

Pas grave – mauvaise connexion, probablement. Ses gens rappelleraient pour se reconnecter. Mais au fur et à mesure que les minutes se multipliaient, quelque chose semblait clocher. L’ancien bassiste de Van Halen à la voix douce et fils du regretté guitariste Eddie Van Halen avait-il abandonné l’interview moins de deux minutes après ?

Pour mémoire :

11h18 23 août 2021

La version originale de cette histoire a identifié à tort l’oncle qui a informé Wolfgang Van Halen d’un résultat positif au test COVID-19. C’était son oncle Patrick Bertinelli, pas son oncle Alex Van Halen.

Il s’avère que oui.

Comme Wolfgang, 30 ans, l’a rappelé quelques jours plus tard : « Mon road manager et mon oncle [Patrick Bertinelli] venait de courir dans le bus et a dit : « Raccrochez le téléphone ! » » Wolfgang leur a fait signe qu’il faisait une interview. Ils ont réitéré d’urgence leur demande. Cliquez sur.

Bien que l’équipage et le groupe aient été entièrement vaccinés, quelqu’un avait été diagnostiqué avec un cas révolutionnaire de COVID-19. “Nous devons tester tout le monde parce que quelqu’un dans l’équipage l’a obtenu”, a déclaré Wolfgang à son équipe.

Le multi-instrumentiste, qui a joué chaque note de son premier album récemment sorti, “Mammoth WVH”, était à moins d’un tiers du chemin d’une tournée de trois mois, mais lui et son groupe de tournée n’avaient d’autre choix que d’entrer en mode de verrouillage. , les forçant à reporter une semaine de spectacles, y compris leurs débuts à guichets fermés à Los Angeles au Whiskey a Go Go le 18 août.

“Nous avons passé le lendemain à faire de nombreux tests et, heureusement, ils étaient tous négatifs, et ils sont toujours négatifs”, a déclaré Van Halen. “Notre gars qui l’a eu se débrouille très bien.” Le musicien à la voix douce, qui est vacciné, a ajouté: “Je suis normalement un germaphobe, mais ça marche à plein régime depuis deux ans, c’est sûr.”

Alors que la variante Delta a marché à travers l’Amérique, des musiciens désireux de reprendre la route ont volontairement servi de cobayes dans les efforts pour redémarrer le secteur des concerts. Pour Wolfgang, la pause signifiait interrompre sa première tentative en solo après ses débuts dans le rock ‘n’ roll à 15 ans, remplaçant l’ancien bassiste de Van Halen Michael Anthony lorsque ce groupe s’est réuni avec le chanteur original David Lee Roth pour un 2007 visiter.

Même alors, Wolfgang savait déjà quelque chose sur les projecteurs. Non seulement son père était une superstar, mais sa mère, l’actrice Valerie Bertinelli, est célèbre pour son rôle principal dans la sitcom du milieu des années 70 et 80 “Un jour à la fois”. En tant que tel, Wolfgang a été élevé à Los Angeles avec la menace de paparazzi se profilant à chaque coin de rue. Notamment réservé pendant la conversation, il est à l’opposé de l’ancien camarade de groupe Roth.

Wolfgang et son père Eddie Van Halen se sont produits ensemble en 2004.

(Kevin Mazur / Van Halen via WireImage)

Enregistrant dans les studios 5150 de Van Halen à Studio City, Wolfgang a passé trois ans à suivre ce qui est devenu « Mammoth WVH », et il en avait presque fini quand, en 2017, Eddie a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 4. Wolfgang a arrêté de faire de la musique pour se concentrer sur son père. Eddie a vécu trois ans de plus. Il est décédé le 6 octobre 2020. Alors que le fils pleurait, il se préparait à sortir son premier album.

Rempli de mélodies de guitare entraînantes et déformées, “Mammoth WVH” est entraîné par une section rythmique chunka-chunka à la Van Halen qui roule comme Pearl Jam ou Queens of the Stone Age. Des morceaux tels que « Don’t Back Down » et « You’ll Be the One » pourraient marquer votre prochain résumé de la NFL.

Lorsqu’on lui demande s’il est impatient d’écrire de nouvelles chansons, Wolfgang est direct. « La dernière année et demie n’a pas été une période vraiment créative pour moi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont détourné mon attention de vouloir écrire de la musique. » Il a ajouté qu’au début de la pandémie, il avait une poignée de démos prêtes à fonctionner, “mais ensuite, alors que la vie commençait vraiment à se produire, j’ai perdu ce bug créatif – juste le poids de tout”.

Avec son oncle Alex Van Halen, Wolfgang supervise le catalogue de Van Halen. Il est trop tôt pour même penser à des projets d’archives, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé sa philosophie directrice sur les sorties posthumes, décrivant l’idée comme “pas vraiment une priorité”.

« Je sais exactement ce que mon père dirait : ‘C’est inédit pour une raison. J’ai sorti les bonnes choses », dit Wolfgang en riant, notant que cela n’aide pas qu’Eddie « ne soit pas là pour aider à prendre cette décision ». S’interrompant, le jeune Van Halen a ajouté : ” Certes, les deux personnes qui seraient les mieux placées pour prendre ces décisions seraient Al et moi-même, mais même dans ce cas, il faudrait que ce soit quelque chose de vraiment important et spécial. “

Jeudi, Mammoth WVH a repris son créneau d’ouverture Guns N’ Roses au Banc of California Stadium d’Exposition Park, dans le centre-ville de Los Angeles. Les débuts reportés de Mammoth WVH en tête d’affiche au Whisky sont également de retour dans les livres. Ce cadre et cette scène, a ajouté Wolfgang, étaient délibérés. Sur ce même Sunset Strip à la fin des années 70, Van Halen a contribué au démarrage de la scène heavy metal du sud de la Californie.

Wolfgang décrit le concert à guichets fermés de Whisky, qui a été reporté au 12 octobre, comme « un match parfait, compte tenu de mon histoire familiale. Quelques-unes des premières vidéos de Van Halen, “Runnin’ With the Devil” et “You Really Got Me”, ont été enregistrées au Whisky. Ce sera un petit retour amusant.

